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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Байден провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином: о чем говорили

Президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином.

Джо Байден

Во время переговоров Байден заявил, что обеспокоен действиями Пекина относительно Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и Тайваня.

— Президент Байден подчеркнул фундаментальную обеспокоенность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и еще более агрессивных действий в регионе, в частности в отношении Тайваня, — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Также отмечается, что Байден “подтвердил свои приоритеты в сфере защиты безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американского народа, сохранение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона”.

Лидеры стран также обменялись мнениями о противодействии пандемии коронавируса и общих проблемах глобальной безопасности в области здравоохранения, климатических изменениях и нераспространении ядерного оружия.

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Си Цзиньпин отметил, что противостояние Пекина и Вашингтона является катастрофой для всего мира.

— Обе стороны должны прилагать усилия и двигаться навстречу друг другу, придерживаться позиции отсутствия противостояния и конфликтов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, — сказал Си Цзиньпин.

По мнению председателя КНР, стороны должны сфокусироваться на сотрудничестве, контроле разногласий, способствовать здоровому, устойчивому и стабильному развитию китайско-американских отношений.

Несколько дней назад Байден заявил, что между Вашингтоном и Пекином существует острая конкуренция, которая, по его мнению, не должна перерастать в конфликт.

Источник: White House

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