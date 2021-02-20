22 февраля суд Москвы оставил в силе решение о замене политику Алексею Навальному условного приговора на реальный.

Однако ему зачли время пребывания под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года.

– Полтора месяца сбросили – уже нормально, – прокомментировал приговор суда Алексей Навальный.

Адвокат Навального предполагает, что его подзащитного могут этапировать в колонию сразу этого решения, передает издание ТАСС. Теперь срок Алексея Навального составляет 2 года 6 месяцев и две недели. Освободят политика в конце июля – начале августа 2023 года.

Сторона защиты будет подавать кассационную жалобу на сегодняшнее решение суда.

Алексея Навального осудили по делу Ив Роше 30 декабря 2014. Ему назначили 3,5 года лишения свободы условно и пять лет испытательного срока, который должен был закончиться 30 декабря 2019 года.

В августе 2017 года срок продлили до конца 2020 года якобы за нарушения Навальным его условий. Все это время Навальный был обязан регулярно приходить и отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний.

За два дня до окончания срока ФСИН объявила, что якобы узнала из журнала Lancet, что Навальный был выписан из берлинской клиники Шарите 20 сентября 2020 года, что свидетельствует о том, что он уклонялся от контроля и не приходил отмечаться.

Сам Навальный неоднократно объяснял, что после того, как его сначала вывели из комы, а затем смогли выписать из стационара, он проходил курс реабилитации: заново учился ходить и держать предметы. Как только политик понял, что здоров, он прилетел в Россию. Это произошло 17 января 2021 года. В аэропорту его задержали.

2 февраля суд вынес приговор Алексею Навальному по делу об Ив Роше – 3,5 года колонии общего режима. Поскольку почти год с этого срока Навальный уже отсидел за решеткой он должен провести еще 2 года и 8 месяцев. 22 февраля Бабушкинский суд Москвы сократил этот срок еще на полтора месяца.

22 февраля в 14.00 начнется слушание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана. Уголовное производство открыли из-за его комментариев к агитационному ролику за поправки в Конституцию РФ. Политик 2 июня в своем Twitter назвал всех, кто снялся в видео, “позором страны” и “людьми без совести”. Среди участников видео был 94-летний ветеран Игнат Артеменко. В следственном комитете решили, что комментарий Навального содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана.

Первое заседание по делу состоялось 5 февраля. Оно продолжалось около восьми часов. Ветеран Артеменко выступал в суде с помощью видеосвязи, Навального привезли в суд лично. Заседание перенесли на 12 февраля из-за ссоры ответчика со свидетелями обвинения, в частности с внуком Артеменко.

Отношение США к делу Навального

США внимательно следят за развитием событий в деле российского оппозиционера Алексея Навального и готовы оказывать давление на страны, которые угрожают общечеловеческим ценностям. Об этом 17 февраля заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, России противостоит широкая коалиция единомышленников и партнеров, осуждающую нарушение прав человека в России.

Подробнее об отношении США к делу Навального читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Медуза, Дождь