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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

Арешт Навального: США будуть тиснути на Росію у справі опозиціонера

США уважно стежать за розвитком подій у справі російського опозиціонера Олексія Навального та готові чинити тиск на країни, які загрожують загальнолюдським цінностям.

Арешт Навального: США будуть тиснути на Росію у справі опозиціонера

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

За його словами, Росії протистоїть широка коаліція однодумців і партнерів, яка засуджує порушення прав людини в Росії.

– Ми разом з нашими союзниками, зокрема нашими союзниками у Європі, дуже уважно стежимо за діями Росії в контексті справи Навального, зокрема за його арештом і затриманням тисяч росіян, які не побоялися вийти на вулиці, – заявив Прайс.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена вже дала зрозуміти, що відстоюватиме права людини.

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Представник Держдепартаменту наголосив, що США будуть чинити тиск на країни, які загрожують загальнолюдським цінностям.

2 лютого суд виніс вирок Олексію Навальному у справі про Ів Роше – 3,5 року колонії загального режиму. Оскільки майже рік із цього терміну Навальний уже відсидів, за ґратами він має провести ще 2 роки та 8 місяців.

12 лютого в Москві знову пройшов суд над Навальним через наклеп на 94-річного ветерана Гната Артеменка.

Кримінальне провадження за статтею “наклеп” проти Олексія Навального порушили через його коментарі до агітаційного ролика за поправки до Конституції РФ.

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