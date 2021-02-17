США уважно стежать за розвитком подій у справі російського опозиціонера Олексія Навального та готові чинити тиск на країни, які загрожують загальнолюдським цінностям.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

За його словами, Росії протистоїть широка коаліція однодумців і партнерів, яка засуджує порушення прав людини в Росії.

– Ми разом з нашими союзниками, зокрема нашими союзниками у Європі, дуже уважно стежимо за діями Росії в контексті справи Навального, зокрема за його арештом і затриманням тисяч росіян, які не побоялися вийти на вулиці, – заявив Прайс.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена вже дала зрозуміти, що відстоюватиме права людини.

Представник Держдепартаменту наголосив, що США будуть чинити тиск на країни, які загрожують загальнолюдським цінностям.

2 лютого суд виніс вирок Олексію Навальному у справі про Ів Роше – 3,5 року колонії загального режиму. Оскільки майже рік із цього терміну Навальний уже відсидів, за ґратами він має провести ще 2 роки та 8 місяців.

12 лютого в Москві знову пройшов суд над Навальним через наклеп на 94-річного ветерана Гната Артеменка.

Кримінальне провадження за статтею “наклеп” проти Олексія Навального порушили через його коментарі до агітаційного ролика за поправки до Конституції РФ.