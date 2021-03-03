Техническая работа над цифровой платформой для создания паспортов вакцинации от Covid-19 может занять от трех до четырех месяцев. Поэтому в ЕС опасаются срыва еще одного туристического сезона.

Система, за разработку которой отвечает Еврокомиссия, будет подтверждать, что у туристов отрицательный тест на коронавирус или они прошли вакцинацию.

В то же время существуют юридические препятствия, а также разногласия между странами-членами ЕС.

В частности, Франция и Бельгия не спешат соглашаться на паспорта вакцинации, ссылаясь на проблемы, связанные с конфиденциальностью, а Греция наоборот — настаивает на скорейшем введении данной системы, потому что это важно для восстановления туристической отрасли.

Украина технически готовы к созданию и внедрению Covid-паспортов, заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 20 января сказал, что Украина готовится ввести паспорта вакцинации от коронавируса.