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Факты / Мир
Валентина Летяк |

ЕС готовится через несколько месяцев ввести паспорта вакцинации — Bloomberg

Техническая работа над цифровой платформой для создания паспортов вакцинации от Covid-19 может занять от трех до четырех месяцев. Поэтому в ЕС опасаются срыва еще одного туристического сезона.

Коронавірус, вакцинація

Система, за разработку которой отвечает Еврокомиссия, будет подтверждать, что у туристов отрицательный тест на коронавирус или они прошли вакцинацию.

В то же время существуют юридические препятствия, а также разногласия между странами-членами ЕС.

В частности, Франция и Бельгия не спешат соглашаться на паспорта вакцинации, ссылаясь на проблемы, связанные с конфиденциальностью, а Греция наоборот — настаивает на скорейшем введении данной системы, потому что это важно для восстановления туристической отрасли.

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Украина технически готовы к созданию и внедрению Covid-паспортов, заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 20 января сказал, что Украина готовится ввести паспорта вакцинации от коронавируса.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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