Еврокомиссия предоставит предложения по Covid-паспортам уже в этом месяце

Еврокомиссия планирует уже в марте предоставить предложения о введении цифровых сертификатов по вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— В этом месяце мы представим законодательные предложения к цифровым зеленым паспортам. Целью является обеспечение доказательств, что человек был вакцинирован, результаты тестирования тех, кто еще не получил вакцину, а также информацию о выздоровлении от коронавируса, — написала руководительница Еврокомиссии.

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We’ll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide: •Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery It will respect data protection, security & privacy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в частности будет обеспечиваться защита данных, безопасность и приватность.

Сертификаты Covid-вакцинации

Еврокомиссия планирует разработать к лету сертификат вакцинации от коронавируса, чтобы упростить передвижение людей по Европе.

Государства-члены ЕС договорились о требованиях к сертификату. Осталось только скоординировать механизм взаимного признания систем.