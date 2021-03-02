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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Еврокомиссия предоставит предложения по Covid-паспортам уже в этом месяце

Еврокомиссия планирует уже в марте предоставить предложения о введении цифровых сертификатов по вакцинации против коронавируса.

Еврокомиссия предоставит предложения по Covid-паспортам уже в этом месяце

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— В этом месяце мы представим законодательные предложения к цифровым зеленым паспортам. Целью является обеспечение доказательств, что человек был вакцинирован, результаты тестирования тех, кто еще не получил вакцину, а также информацию о выздоровлении от коронавируса, — написала руководительница Еврокомиссии.

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Члены ЕС договорились о разработке паспортов вакцинации

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в частности будет обеспечиваться защита данных, безопасность и приватность.

Сертификаты Covid-вакцинации

Еврокомиссия планирует разработать к лету сертификат вакцинации от коронавируса, чтобы упростить передвижение людей по Европе.

Государства-члены ЕС договорились о требованиях к сертификату. Осталось только скоординировать механизм взаимного признания систем.

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