В Украине технически готовы к созданию и внедрению Covid-паспортов.

Об этом заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и рассказал, на базе чего их могут сделать.

По его словам, если этот документ будет применяться только для международных поездок, то в таком случае в мире могут создать единую программу, для которой нужно передавать эту информацию из реестра.

— А если для посещений заведений внутри страны, тогда это будет внутреннее приложение. Но пока не до конца понятны жизненные ситуации, а также решения, которые приймут различные правительства мира и наше правительство, — пояснил он.

Федоров отметил, что министерство готово к любому сценарию.

— Основой документа — электронного или бумажного — является реестр. И когда будет проходить вакцинация тоже будет определенный реестр. Мы уже научились легко отображать документы в онлайне — водительское удостоверение, техпаспорт на авто, свидетельство о рождении ребенка, заграничный паспорт, ID-карту, — отметил министр.

20 января главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина готовится ввести паспорта вакцинации от коронавируса. Как только начнут делать прививки, всех вакцинированных будут вносить в электронную систему здравоохранения.

Он объяснил, когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.