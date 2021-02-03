PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Covid-паспорта в Украине: Минцифры технически готово к внедрению

В Украине технически готовы к созданию и внедрению Covid-паспортов.

Михайло Федоров

Об этом заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и рассказал, на базе чего их могут сделать.

По его словам, если этот документ будет применяться только для международных поездок, то в таком случае в мире могут создать единую программу, для которой нужно передавать эту информацию из реестра.

— А если для посещений заведений внутри страны, тогда это будет внутреннее приложение. Но пока не до конца понятны жизненные ситуации, а также решения, которые приймут различные правительства мира и наше правительство, — пояснил он.

Федоров отметил, что министерство готово к любому сценарию.

Читайте
Украинцы будут получать паспорта о проведении вакцинации от Covid-19

— Основой документа — электронного или бумажного — является реестр. И когда будет проходить вакцинация тоже будет определенный реестр. Мы уже научились легко отображать документы в онлайне — водительское удостоверение, техпаспорт на авто, свидетельство о рождении ребенка, заграничный паспорт, ID-карту, — отметил министр.

20 января главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина готовится ввести паспорта вакцинации от коронавируса. Как только начнут делать прививки, всех вакцинированных будут вносить в электронную систему здравоохранения.

Он объяснил, когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

Источник: РБК-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка