Пусть Бог принесет мир: Папа Римский посетил “столицу” ИГИЛ и помолился за жертв войны

Папа Римский Франциск 7 марта посетил Мосул — бывшую “столицу” террористической группы Исламское государство или ИГИЛ.

Находясь с историческим визитом в Ираке, 84-летний понтифик помолился в руинах церквей, поврежденных или разрушенных террористами.

После мессы под открытым небом, где присутствовали более 10 тыс. человек, Папа Римский Франциск призвал всех к миру.

Говоря о манипуляции, папа Франциск имел в виду призывы террористов ИГИЛ “воевать против немусульман ради Аллаха”.

Ватикан надеется, что выдающийся визит понтифика сплотит христианские общины страны и поощрит их остаться, несмотря на десятилетия войны и нестабильности.

WATCH LIVE: Pope Francis speaks at a restored church that was damaged by ISIL in Qaraqosh, Iraq.

