Пусть Бог принесет мир: Папа Римский посетил “столицу” ИГИЛ и помолился за жертв войны

Папа Римский Франциск 7 марта посетил Мосул — бывшую “столицу” террористической группы Исламское государство или ИГИЛ.

Находясь с историческим визитом в Ираке, 84-летний понтифик помолился в руинах церквей, поврежденных или разрушенных террористами.

После мессы под открытым небом, где присутствовали более 10 тыс. человек, Папа Римский Франциск призвал всех к миру.

— Бог может принести мир в эту землю. Мы доверяем ему и вместе со всеми людьми доброй воли говорим “нет” терроризму и манипуляциям с религией.

Говоря о манипуляции, папа Франциск имел в виду призывы террористов ИГИЛ “воевать против немусульман ради Аллаха”.

— Братство прочнее братоубийства, надежда мощнее ненависти, мир — сильнее войны. Это убеждение никогда не сможет замолчать кровью, пролитой теми, кто искажает имя Бога, чтобы идти тропами уничтожения, — пояснил папа.

Ватикан надеется, что выдающийся визит понтифика сплотит христианские общины страны и поощрит их остаться, несмотря на десятилетия войны и нестабильности.

WATCH LIVE: Pope Francis speaks at a restored church that was damaged by ISIL in Qaraqosh, Iraq. Read more: https://t.co/flzr0D3IAu https://t.co/iIh1qLIIx3 — Al Jazeera News (@AJENews) March 7, 2021

Ирак объявил победу над ИГИЛ в 2017 году, и хотя вооруженная группа больше не контролирует никаких территорий, иногда поступают сообщения об эпизодических теракты.

Многие иракцы восстанавливали разрушенные войной дома за собственные средства.

Особенно сильно пострадало христианское меньшинство Ирака, поскольку террористы заставляли ее представителей выбирать между отречением веры в пользу мусульманства, смертью или уплатой огромного налога.

По официальным данным, в ХХ веке в Ираке было более 1 млн христиан, но сейчас количество значительно уменьшилось и составляет от 250 до 400 тыс.

Источник: Аljazeera