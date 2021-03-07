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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Нехай Бог принесе мир: Папа Римський відвідав “столицю” ІДІЛ і помолився за жертв війни

Папа Римський Франциск 7 березня відвідав Мосул — колишню “столицю” терористичної групи Ісламська держава або ІДІЛ.

Нехай Бог принесе мир: Папа Римський відвідав “столицю” ІДІЛ і помолився за жертв війни

Перебуваючи з історичним візитом в Іраку, 84-річний понтифік помолився в руїнах церков, пошкоджених або зруйнованих терористами.

Після меси під відкритим небом, де були присутні понад 10 тис. людей, Папа Римський Франциск закликав усіх до миру.

– Бог може принести мир у цю землю. Ми довіряємо йому і разом з усіма людьми доброї волі говоримо “ні” тероризму та маніпуляціям з релігією.

Нехай Бог принесе мир: Папа Римський відвідав “столицю” ІДІЛ і помолився за жертв війни

Говорячи про маніпуляції, папа Франциск мав на увазі заклики терористів ІДІЛ “воювати проти немусульман заради Аллаха”.

– Братство міцніше за братовбивство, надія потужніша за ненависть, мир – сильніший за війну. Це переконання ніколи не зможе замовкнути кров’ю, пролитою тими, хто перекручує ім’я Бога, щоб йти стежками знищення, – пояснив папа.

Ватикан сподівається, що визначний візит понтифіка згуртує християнські громади країни та заохотить їх залишитися, незважаючи на десятиліття війни та нестабільності.

Ірак оголосив перемогу над ІДІЛ у 2017 році, і хоча збройна група більше не контролює жодних територій, інколи надходять повідомлення про епізодичні теракти.

Багато іракців відбудовували зруйнувані війною будинки за власні кошти.

Особливо сильно постраждала християнська меншина Іраку, оскільки терористи змушували її представників вибирати між зреченням віри на користь мусульманства, смертю або сплатою величезного податку.

За офіційними даними, у ХХ столітті у Іраку було понад 1 млн християн, але зараз кількість зменшилася і становить від 250 до 400 тис.

Джерело: Аljazeera

Фото: Getty Images

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