Нехай Бог принесе мир: Папа Римський відвідав “столицю” ІДІЛ і помолився за жертв війни

Папа Римський Франциск 7 березня відвідав Мосул — колишню “столицю” терористичної групи Ісламська держава або ІДІЛ.

Перебуваючи з історичним візитом в Іраку, 84-річний понтифік помолився в руїнах церков, пошкоджених або зруйнованих терористами.

Після меси під відкритим небом, де були присутні понад 10 тис. людей, Папа Римський Франциск закликав усіх до миру.

Говорячи про маніпуляції, папа Франциск мав на увазі заклики терористів ІДІЛ “воювати проти немусульман заради Аллаха”.

Ватикан сподівається, що визначний візит понтифіка згуртує християнські громади країни та заохотить їх залишитися, незважаючи на десятиліття війни та нестабільності.

