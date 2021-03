Папа Римский прибыл с апостольским визитом в Ирак

Папа Римский Франциск прибыл в Багдад с апостольским визитом в пятницу, 5 марта.

84-летнего понтифика в аэропорту встретил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими.

Во время трехдневного визита он намерен посетить несколько городов, в частности Мосул и Эрбиль.

Также в Ираке у него запланирована встреча с духовным лидером шиитов аятоллой Али Систани, а также с рядом политических деятелей, дипломатами и представителями организаций гражданского общества.

VIDEO: Pope Francis arrived in Baghdad, in the first ever papal visit to Iraq. He will be the first pope to visit the birthplace of Abraham and to celebrate Mass in the Chaldean rite. It is his first trip in over a year. Let’s join him in prayer! #PopeFrancisinIraq #PopeInIraq pic.twitter.com/0nVfA1Y1ZM

— EWTN News (@EWTNews) March 5, 2021