Во Франции в результате беспорядков сожгли несколько автомобилей

Во французском Лионе и соседней коммуне Фейзен вечером 10 марта вновь начались беспорядки, в результате которых было уничтожено несколько автомобилей.
В восьмом округе в квартале Мермоз в Лионе и в квартале Примевер в коммуне Фейзен сожгли не менее шести авто, а также деревянный домик.
В Фейзене полиция задержала одного подозреваемого. Также известно, что в департаменте Изер была попытка поджечь автобус.
6 марта неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией в коммуне Брон, что в пригороде Лиона. Они стали продолжением акций протеста, которые начались 4 марта в Лионе.
Причиной беспорядков стало ДТП, в результате которого очень сильно пострадал 13-летний подросток. Местные жители считают, что парень управлял скутером, когда его сбил автомобиль полиции, преследовавший его.
Сейчас парень находится в больнице в тяжелом состоянии с травмой черепа.
Правоохранительные органы отрицают свою причастность к инциденту и заявляют, что они только наводили порядок в квартале, где несколько человек устроили на улицах гонки.
Протесты в Испании
В феврале в Испании вспыхнули протесты в поддержку праворадикального рэпера Пабло Аселя, которого приговорили к 2,5 годам лишения свободы.
В Барселоне протестующие разграбили магазины известных брендов, а во время столкновений с полицией ущерба претерпел ряд исторических зданий.
Источник: Le Progres
Фото: Progres/Jerome Morin