Во Франции в результате беспорядков сожгли несколько автомобилей

Во французском Лионе и соседней коммуне Фейзен вечером 10 марта вновь начались беспорядки, в результате которых было уничтожено несколько автомобилей.

В восьмом округе в квартале Мермоз в Лионе и в квартале Примевер в коммуне Фейзен сожгли не менее шести авто, а также деревянный домик.

В Фейзене полиция задержала одного подозреваемого. Также известно, что в департаменте Изер была попытка поджечь автобус.

6 марта неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией в коммуне Брон, что в пригороде Лиона. Они стали продолжением акций протеста, которые начались 4 марта в Лионе.

Причиной беспорядков стало ДТП, в результате которого очень сильно пострадал 13-летний подросток. Местные жители считают, что парень управлял скутером, когда его сбил автомобиль полиции, преследовавший его.

Сейчас парень находится в больнице в тяжелом состоянии с травмой черепа.

Правоохранительные органы отрицают свою причастность к инциденту и заявляют, что они только наводили порядок в квартале, где несколько человек устроили на улицах гонки.

Протесты в Испании

В феврале в Испании вспыхнули протесты в поддержку праворадикального рэпера Пабло Аселя, которого приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

В Барселоне протестующие разграбили магазины известных брендов, а во время столкновений с полицией ущерба претерпел ряд исторических зданий.

Источник: Le Progres

Фото: Progres/Jerome Morin