В деле октябрьского теракта во Франции, во время которого 18-летний чеченец обезглавил школьного учителя, появились шокирующие подробности.

Предварительно было известно, что школьница-мусульманка пожаловалась на поведение своего 47-летнего учителя Сэмюэля Пети, который якобы демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

Журналистам девочка заявляла, что учитель выгнал ее из класса якобы потому, что собирался показывать “фотографии голого пророка”, однако на самом деле она была отстранена от занятий за плохое поведение еще накануне этого урока.

Таким образом, жалобы школьницы оказались ложью: историю о карикатурах она придумала для того, чтобы избежать наказания родителей.

Жестокое убийство учителя во Франции

16 октября учитель истории Франции Самуэль Пати был обезглавлен чеченцем Абдуллахом Анзоровим. Как выяснилось позже, террорист — выходец из Москвы.

Правоохранители быстро отреагировали на сообщение об убийстве и застрелили 18-летнего террориста, когда тот пытался убежать. Ужасный инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Президент Эммануэль Макрон назвал преступление терактом исламистов.

Впоследствии при содействии следователей был задержан местный мусульманский проповедник, выпустивший фетву (исламское религиозное постановление) с призывом убить учителя.

Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции, и тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.

За последние пять лет это уже восьмой теракт во Франции, организованный ИГИЛ.