В Испании около пяти дней продолжаются протесты в поддержку праворадикального рэпера Пабло Аселя, которого приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Полиция Каталонии сообщила, что 21 февраля во время беспорядков в Барселоне были разграблены магазины известных брендов, среди которых Nike, Diesel, Hugo Boss, Versace, Tommy Hilfiger. Также протестующие построили самодельные баррикады и подожгли их.

20 февраля протестующие подошли к штаб-квартире полиции. Там начались стычки. В правоохранителей полетели бутылки и петарды.

В результате столкновений ущерб был нанесен ряду исторических зданий, в частности Барселонской фондовой бирже и Дворцу каталонской музыки, который занесен во всемирное наследие ЮНЕСКО. Полиция Каталонии задержала 38 человек.

На улицы Мадрида вышли около 400 человек. Также несколько сотен человек приняли участие в акциях протеста в Севилье, Малаге и Кордобе. Немногочисленные протесты прошли в Логроньо и Сантандере.

Рэпера Пабло Аселя приговорили к девяти месяцам ареста за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной на платформе YouTube.

Он должен был добровольно явиться в тюрьму еще 12 февраля для отбывания наказания, но этого не сделал. Асель забаррикадировался со своими сторонниками в университете города Льейда, но 16 февраля его все же задержали и поместили в тюрьму.

