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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Пожары и разграбленные магазины: в Испании не утихают протесты против ареста рэпера

В Испании около пяти дней продолжаются протесты в поддержку праворадикального рэпера Пабло Аселя, которого приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

протести в Іспанії

Полиция Каталонии сообщила, что 21 февраля во время беспорядков в Барселоне были разграблены магазины известных брендов, среди которых Nike, Diesel, Hugo Boss, Versace, Tommy Hilfiger. Также протестующие построили самодельные баррикады и подожгли их.

20 февраля протестующие подошли к штаб-квартире полиции. Там начались стычки. В правоохранителей полетели бутылки и петарды.

В результате столкновений ущерб был нанесен ряду исторических зданий, в частности Барселонской фондовой бирже и Дворцу каталонской музыки, который занесен во всемирное наследие ЮНЕСКО. Полиция Каталонии задержала 38 человек.

На улицы Мадрида вышли около 400 человек. Также несколько сотен человек приняли участие в акциях протеста в Севилье, Малаге и Кордобе. Немногочисленные протесты прошли в Логроньо и Сантандере.

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Арест Пабло Аселя

Рэпера Пабло Аселя приговорили к девяти месяцам ареста за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной на платформе YouTube.

Он должен был добровольно явиться в тюрьму еще 12 февраля для отбывания наказания, но этого не сделал. Асель забаррикадировался со своими сторонниками в университете города Льейда, но 16 февраля его все же задержали и поместили в тюрьму.

Два дня спустя его приговорили к 2,5 годам за угрозы свидетелю по другому делу.

Беспорядки осудили все демократические партии Испании, но их поддержала популистская партия Подемос. Лидер этой партии и вице-премьер правительства Пабло Иглесиас потребовал освободить Аселя, утверждая, что тот в своем творчестве пользовался правом на свободу слова.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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