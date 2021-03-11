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Факти / Світ
Марія Степанюк |

У Франції внаслідок заворушень спалили кілька автомобілів

У французькому Ліоні та сусідній комуні Фейзен увечері 10 березня знову розпочалися безлади, в результаті яких було знищено кілька автомобілів.

Безлади у Ліоні

У восьмому окрузі у кварталі Мермоз у Ліоні та у кварталі Прімевер у комуні Фейзен спалили щонайменше шість авто, а також дерев’яний будиночок.

У Фейзені поліція затримала одного підозрюваного. Також відомо, що у департаменті Ізер була спроба підпалити автобус.

6 березня невідомі влаштували погроми та сутички із поліцією у комуні Брон, що у передмісті Ліона. Вони стали продовженням акцій протесту, що розпочалися 4 березня у Ліоні.

Причиною безладів стало ДТП, внаслідок якого дуже сильно постраждав 13-річний підліток. Місцеві жителі вважають, що хлопчина керував скутером, коли його збив автомобіль поліції, який його переслідував.

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Нині хлопець перебуває у лікарні у важкому стані з травмою черепа.

Правоохоронні органи заперечують свою причетність до інциденту і заявляють, що вони лише наводили порядок в кварталі, де кілька людей влаштували на вулицях гонки.

Протести в Іспанії

У лютому в Іспанії спалахнули протести на підтримку праворадикального репера Пабло Аселя, якого засудили до 2,5 років позбавлення волі.

У Барселоні протестувальники розграбували магазини відомих брендів, а під час сутичок із поліцією збитку зазнала низка історичних будівель.

Джерело: Le Progres

Фото: Progres/Jerome Morin

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