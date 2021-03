Европарламент 11 марта принял резолюцию, ЕС провозглашено “зоной свободы ЛГБТ”.

Инициативу поддержали 492 депутата, 46 воздержались и 141 проголосовал против.

В документе говорится об обеспечении защиты и соблюдения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и квир-сообществ во всех странах Евросоюза.

Таким образом ЕС выступил против правительств ряда стран, которые не поддерживают тенденцию расширения прав сообщества ЛГБТ: в первую очередь это касается Польши.

❤️????????AMAZING NEWS????????????

The @Europarl_EN votes just came in: from now on, you can officially call the EU an #LGBTIQFreedomZone!????????????️‍????????️‍⚧️????????

Today, we celebrate this step and keep fighting to make the EU a truly safe and free place for every #LGBTIQ person.???? pic.twitter.com/7BDSrLbD3I

— Greens/EFA in the EU Parliament ???? (@GreensEFA) March 11, 2021