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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Европарламент принял резолюцию о зоне свободы ЛГБТ

Европарламент 11 марта принял резолюцию, ЕС провозглашено “зоной свободы ЛГБТ”.

Европарламент принял резолюцию о зоне свободы ЛГБТ

Инициативу поддержали 492 депутата, 46 воздержались и 141 проголосовал против.

— Права ЛГБТ — это права человека, — говорится в резолюции.

В документе говорится об обеспечении защиты и соблюдения прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и квир-сообществ во всех странах Евросоюза.

Таким образом ЕС выступил против правительств ряда стран, которые не поддерживают тенденцию расширения прав сообщества ЛГБТ: в первую очередь это касается Польши.

— Мы будем бороться за свою безопасность. Мы будем бороться за наше равенство. Мы будем бороться за свою свободу, — написал в своем Twitter депутат немецкой партии Зеленые Терри Рейнтке.

Марш женщин в Киеве

8 марта Марш женщин в центре Киева собрал более 3 тысяч феминисток и представителей ЛГБТ-сообщества.

Кроме проблем домашнего насилия и неравенства в украинском обществе, марш также было посвящено проблеме ратификации Стамбульской конвенции.

На том же месте представители консервативной организации Традиция и порядок организовали свой митинг с участием священников и пасторов.

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