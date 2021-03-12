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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Європарламент ухвалив резолюцію про зону свободи ЛГБТ

Європарламент 11 березня ухвалив резолюцію, якою ЄС проголошено “зоною свободи ЛГБТ”.

Європарламент ухвалив резолюцію про зону свободи ЛГБТ

Ініціативу підтримали 492 депутати, 46 утримались і 141 проголосував проти.

– Права ЛГБТ – це права людини, – йдеться в резолюції.

У документі йдеться про забезпечення захисту та дотримання прав лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів та квір-спільнот в усіх країнах Євросоюзу.

Таким чином ЄС виступив проти урядів низки країн, які не підтримують тенденцію розширення прав спільноти ЛГБТ: першочергово це стосується Польщі.

– Ми будемо боротися за свою безпеку. Ми будемо боротися за нашу рівність. Ми будемо боротися за свою свободу, – написав у своєму Twitter депутат німецької партії Зелені Террі Рейнтке.

Марш жінок у Києві

8 березня Марш жінок у центрі Києва зібрав понад 3 тисячі феміністок та представників ЛГБТ-спільноти.

Окрім проблем домашнього насильства та нерівності в українському суспільстві, марш також було присвячено проблемі ратифікації Стамбульській конвенції.

На тому ж місці представники консервативної організації Традиція і Порядок організували свій мітинг за участі священиків та пасторів.

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