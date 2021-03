Європарламент 11 березня ухвалив резолюцію, якою ЄС проголошено “зоною свободи ЛГБТ”.

Ініціативу підтримали 492 депутати, 46 утримались і 141 проголосував проти.

У документі йдеться про забезпечення захисту та дотримання прав лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів та квір-спільнот в усіх країнах Євросоюзу.

Таким чином ЄС виступив проти урядів низки країн, які не підтримують тенденцію розширення прав спільноти ЛГБТ: першочергово це стосується Польщі.

❤️????????AMAZING NEWS????????????

The @Europarl_EN votes just came in: from now on, you can officially call the EU an #LGBTIQFreedomZone!????????????️‍????????️‍⚧️????????

Today, we celebrate this step and keep fighting to make the EU a truly safe and free place for every #LGBTIQ person.???? pic.twitter.com/7BDSrLbD3I

— Greens/EFA in the EU Parliament ???? (@GreensEFA) March 11, 2021