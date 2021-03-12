Європарламент 11 березня ухвалив резолюцію, якою ЄС проголошено “зоною свободи ЛГБТ”.

Ініціативу підтримали 492 депутати, 46 утримались і 141 проголосував проти.

– Права ЛГБТ – це права людини, – йдеться в резолюції.

У документі йдеться про забезпечення захисту та дотримання прав лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів та квір-спільнот в усіх країнах Євросоюзу.

Таким чином ЄС виступив проти урядів низки країн, які не підтримують тенденцію розширення прав спільноти ЛГБТ: першочергово це стосується Польщі.

– Ми будемо боротися за свою безпеку. Ми будемо боротися за нашу рівність. Ми будемо боротися за свою свободу, – написав у своєму Twitter депутат німецької партії Зелені Террі Рейнтке.

❤️????????AMAZING NEWS???????????? The @Europarl_EN votes just came in: from now on, you can officially call the EU an #LGBTIQFreedomZone!????????????️‍????????️‍⚧️???????? Today, we celebrate this step and keep fighting to make the EU a truly safe and free place for every #LGBTIQ person.???? pic.twitter.com/7BDSrLbD3I — Greens/EFA in the EU Parliament ???? (@GreensEFA) March 11, 2021

Марш жінок у Києві

8 березня Марш жінок у центрі Києва зібрав понад 3 тисячі феміністок та представників ЛГБТ-спільноти.

Окрім проблем домашнього насильства та нерівності в українському суспільстві, марш також було присвячено проблемі ратифікації Стамбульській конвенції.

На тому ж місці представники консервативної організації Традиція і Порядок організували свій мітинг за участі священиків та пасторів.