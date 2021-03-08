В понедельник, 8 марта, в центре Киева на Михайловской площади происходят сразу два мероприятия, связанные с Международным женским днем.

В этом году Марш Женщин посвящен, в частности, коронавирусу — его назвали Пандемия имеет женское имя. Активисты настаивают, чтобы власть и правительство обратили внимание на женщин, которые остались без работы и просят не сокращать социальные выплаты. Также они требуют, чтобы женщинам, которые ежедневно борются и работают в больницах, где лечат больных коронавирусом, улучшали условия для работы.

Марш женщин также посвящен проблемам домашнего насилия и неравенства в современном украинском обществе. Среди плакатов участников и участниц митинга — поддержка Стамбульской конвенции, трансгендеров, популяризация абортов, а также борьба с гомофобией в Украине.

Организаторы события — ряд феминистских, эко-защитных и ЛГБТ-организаций — Women’s International League for Peace and Freedom, Amnesty International Ukraine, Insight LGBTQ NGO, Украинский женский фонд и Положительные женщины. По разным подсчетам, в колоннах феминисток собралось около 3 тыс. человек.

В то же время на том же месте представители консервативной организации Традиция и порядок организовали свой митинг с участием священников и пасторов.

Во время иронической “Операции по спасению феминисток” участники акции дарили женщинам цветы и бросали надувные круги для плавания. Среди лозунгов этой части митингующих — Патриархат тебя любит, Твое тело — Божье дело, Аборт — это убийство.























Пандемия имеет женское имя и 0% сексизма: в центре Киева прошел Марш женщин / 6 фотографий

Обе акции проходили под наблюдением сотрудников полиции, которые обеспечили правопорядок и предотвратили возможные столкновения. Женский марш закончился на станции метро Почтовая площадь: по предварительным данным, участники воспользовались специальными поездами, отдельно от других пассажиров.

Марш женщин 2020

В Украине традиционно проходят разные мероприятия в честь Международного женского дня. Марш женщин 2020 года проходил в центре Киева, тогда собрались сторонники равенства женщин и противники такой позиции. Михайловскую площадь разделили пополам колонной правоохранителей, чтобы между людьми не возникло столкновений.

Все активистки — это женщины разного возраста, социальных классов, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, цветов кожи, этничности и национальности. Они живут в разных социальных контекстах и реалиях, но каждый день сталкиваются с сексизмом, дискриминацией и насилием.