Тихановская призвала к протестам в День воли в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов начать новую волну протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко 25 марта.

Именно в этот день отмечают годовщину непродолжительной Белорусской Народной Республики, или День воли.

Тихановсская призвала к уличным митингам в Минске и других городах Беларуси, чтобы продемонстрировать свое единство против политического кризиса в Беларуси.

Belarusians are already celebrating Freedom Day. Proud to be Belarusian. Proud to be a part of this amazing nation. Happy Freedom Day ????❤️???? #StandWithBelarus Жыве Беларусь! (Video — @kykyorg) pic.twitter.com/zY0tAMgbli

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 24, 2021