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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Тихановская призвала к протестам в День воли в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов начать новую волну протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко 25 марта.

Тихановская призвала к протестам в День воли в Беларуси

Именно в этот день отмечают годовщину непродолжительной Белорусской Народной Республики, или День воли.

Тихановсская призвала к уличным митингам в Минске и других городах Беларуси, чтобы продемонстрировать свое единство против политического кризиса в Беларуси.

— Белорусы уже отмечают День Воли. Горжусь быть белорусом. Горда тем, что стала частью этой удивительной нации. С Днем воли! — написала она.

Экстрадиция Тихановской

В начале марта следственный комитет Республики Беларусь сообщил об инициировании экстрадиции Светланы Тихановской, которая летом 2020 года была вынуждена уехать в Литву из-за политического преследования.

Ранее Тихановская была объявлена ​​в международный розыск, теперь документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

Фото: Dreamstime

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