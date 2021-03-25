Тихановская призвала к протестам в День воли в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов начать новую волну протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко 25 марта.

Именно в этот день отмечают годовщину непродолжительной Белорусской Народной Республики, или День воли.

Тихановсская призвала к уличным митингам в Минске и других городах Беларуси, чтобы продемонстрировать свое единство против политического кризиса в Беларуси.

— Белорусы уже отмечают День Воли. Горжусь быть белорусом. Горда тем, что стала частью этой удивительной нации. С Днем воли! — написала она.

Belarusians are already celebrating Freedom Day. Proud to be Belarusian. Proud to be a part of this amazing nation. Happy Freedom Day ????❤️???? #StandWithBelarus Жыве Беларусь! (Video — @kykyorg) pic.twitter.com/zY0tAMgbli — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 24, 2021

Экстрадиция Тихановской

В начале марта следственный комитет Республики Беларусь сообщил об инициировании экстрадиции Светланы Тихановской, которая летом 2020 года была вынуждена уехать в Литву из-за политического преследования.

Ранее Тихановская была объявлена ​​в международный розыск, теперь документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.