Тихановська закликала до протестів у День волі в Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів почати нову хвилю протестів проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка 25 березня.

Саме цього дня відзначають річницю нетривалої Білоруської Народної Республіки, або День волі.

Тихановська закликала до вуличних мітингів у Мінську та інших містах Білорусі, щоб продемонструвати свою єдність проти політичної кризи в Білорусі.

Belarusians are already celebrating Freedom Day. Proud to be Belarusian. Proud to be a part of this amazing nation. Happy Freedom Day ????❤️???? #StandWithBelarus Жыве Беларусь! (Video – @kykyorg) pic.twitter.com/zY0tAMgbli

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 24, 2021