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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Тихановська закликала до протестів у День волі в Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів почати нову хвилю протестів проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка 25 березня.

Тихановська закликала до протестів у День волі в Білорусі

Саме цього дня відзначають річницю нетривалої Білоруської Народної Республіки, або День волі.

Тихановська закликала до вуличних мітингів у Мінську та інших містах Білорусі, щоб продемонструвати свою єдність проти політичної кризи в Білорусі.

– Білоруси вже відзначають День Волі. Пишаюся бути білорусом. Горда тим, що стала частиною цієї дивовижної нації. З Днем волі! – написала вона.

Екстрадиція Тихановської

На початку березня слідчий комітет Республіки Білорусь повідомив про ініціювання екстрадиції Світлани Тихановської, яка влітку 2020 року була змушена виїхати до Литви через політичне переслідування.

Раніше Тихановська була оголошена в міжнародний розшук, наразі документи на її екстрадицію передані до генеральної прокуратури.

Фото: Dreamstime

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