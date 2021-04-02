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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Действия РФ подрывают намерения по деэскалации ситуации на Донбассе – Госдеп США

США продолжают заявления и критикой России реагировать на обострение ситуации на Донбассе в конце марта 2021 года.

оос донбас

С очередным обращением во время брифинга выступил представитель Госдепа США Нед Прайс.

— Российские дестабилизирующие действия подрывают намерения по деэскалации, достигнутые по соглашению под эгидой ОБСЕ в июле прошлого года. Кроме того, мы знаем о сообщениях украинских военных о передвижениях российских военных на границе с Украиной, — заявил Нед Прайс.

В стране обеспокоены такими действиями страны-агрессора, ее представители обсуждают ситуацию с коллегами по НАТО.

 Войска РФ на границе с Украиной

Из-за скопления российских войск возле украинской границы представители НАТО провели встречу.

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Представители организации выразили обеспокоенность относительно действий Российской Федерации.

Подробнее об агрессии РФ против Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: U.S. Department of State

Фото: ООС

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