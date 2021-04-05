Нарощування збройних сил Російської Федерації поблизу українського кордону може бути пов’язане із майбутніми парламентськими виборами в РФ та зниженням рейтингу партії Єдина Росія.

На переконання експертів, це може відволікти увагу та посилити популярність президента РФ Володимира Путіна.

За словами директора Євразійського центру Атлантичної ради Джона Гербста, поширення брехні російськими ЗМІ про те, що Київ готує військовий наступ та обстрілює мирних жителів на окупованій східній Україні, може бути підготовкою до нового наступу Кремля.

– Метою може бути захоплення Маріуполя або каналу в Херсонській області, що бере воду з річки Дніпро до Криму. Або ж Росія прагнутиме ввести “миротворців” до так званих “ЛНР” та “ДНР”, – говорить Джон Гербст.

Також це може бути прагненням залякати президента України Володимира Зеленського й перевіркою на рішучість нової адміністрації США.

– Якщо це так, то Байден пройшов тест, бо минулого тижня Вашингтон просто бомбардував Київ дзвінками. Телефонував сам президента США, а також його радник із питань безпеки Джейк Салліван, державний секретар Ентоні Блінкен, міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. Останній, щоб переконатися, що Кремль отримав повідомлення, зателефонував ще й до Москви, – пояснює директор Євразійського центру.

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За його словами, усе це зменшує шанси на удар Москви. Натомість, каже він, безглузда реакція Берліна та Парижа, які закликають і Росію, й Україну уникати провокаційних кроків, робить протилежне.

Віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор вважає, що Україна перебуває на передовій російської війни із Заходом:

– Кремль знає, що подальша агресія проти України призведе до подальшого посилення економічних та особистих санкцій проти Росії, подальшого болю та подальшої ізоляції для Росії та її народу.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Андерс Ослунд нагадує, що Росія неодноразово зосереджувала свої військові сили навколо України за останні сім років.

– Однак цього разу концентрація сил виглядає особливо серйозно, оскільки супроводжується звинуваченнями проти України, які є такими ж гучними, як і абсурдними. У Путіна, безумовно, є вагомі причини вибрати військовий наступ, оскільки його чекають вибори в Думу у вересні, а його улюблена виборча тактика полягає в проведенні невеликої переможної війни, – зазначає Андерс Ослунд.

На його переконання, президенту США потрібно надіслати чітке повідомлення Путіну з вимогою припинити агресію проти України.

Директор центру Нова Європа Альона Гетьманчук також висловлює думку про те, що російське військове нарощування поблизу українського кордону є нагадуванням про те, що війна в Україні не є “замороженим конфліктом”. Навпаки, війна Росії проти України – в активній фазі.

– Нинішня напруженість є сигналом для США оцінити власну участь у мирному процесі в Україні. Можливо, нова адміністрація Байдена захоче мати більш помітну роль, а не продовжувати делегувати це важливе питання трансатлантичної безпеки Німеччині та Франції, – запевняє вона.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Брайан Вітмор вважає, що нарощування російських військових загрожує не лише Україні, а й членам НАТО, Латвії, Литві та Польщі:

– США та їхнім союзникам у НАТО необхідно розглядати ситуацію біля українського кордону в контексті розширеного військового потенціалу та діяльності Росії та вживати заходів для забезпечення безпеки альянсу та його партнерів.

На переконання головного редактора Kyiv Post Брайана Боннера, Захід досі не ставиться до Володимира Путіна як до диктатора-шахрая, який винний у незліченних військових злочинах і заслуговує на найбільш нищівні санкції та ізоляцію.

Професор Національний університет Києво-Могилянська академія Тарас Кузьо сумнівається, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки це призведе до тривалої війни та повного руйнування відносин Росії із Заходом.

– Володимир Путін, швидше за все, прагне повторити пастку, яку він влаштував президенту Грузії Михайлу Саакашвілі в 2008 році, коли провокації з боку Південної Осетії призвели до втручання Грузії в сепаратистський регіон. Це дало Росії привід “для захисту своїх громадян” і приниження Саакашвілі, – каже він.

За його словами, Росія прагне провокувати Україну так само. За грузинським сценарієм, Кремль роздав сотні тисяч російських паспортів українцям, які проживають на окупованій східній Україні. Також російські ЗМІ активно звинувачують Україну в підготовці наступу.

– Однак між Грузією та Україною існує низка основних розбіжностей, які викликають сумнів щодо ефективності тактики Кремля. Зрештою, за Саакашвілі в Грузії пішов більш прихильний до Росії Бідзіна Іванішвілі. В Україні немає жодного проросійського лідера, який би міг завоювати парламентську чи президентську більшість, – упевнений Тарас Кузьо.

Крім того, Україна значно більша, ніж Грузія. Звичайне вторгнення та окупація вимагатиме половини всіх збройних сил РФ.

– Росія більше не зможе заперечувати ведення війни проти України й потрапить у великий конфлікт на власному порозі, – говорить він.

Нарощування військ РФ біля кордону з Україною

У березні Російська Федерація після завершення масштабних військових навчань не відвела війська від кордону з Криму, а навпаки почала додатково накопичувати сили вздовж всього українсько-російського кордону.

Такі дії в РФ пояснюють підготовкою до вересневих навчань. Детальніше про нарощування військ РФ біля кордону з Україною читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Atlantic Council

Фото: Штаб ООС