Из-за скопления российских войск возле восточных границ Украины в Офисе президента считают целесообразным повышение уровня боеготовности войск НАТО.

Об этом во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой сообщил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

— Целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной, — цитирует пресс-служба Офиса президента Романа Машовца.

Кроме того, одним из путей улучшения ситуации безопасности могут стать совместные мероприятия, например, военные учения Украины и НАТО.

Скопление войск РФ на границе с Украиной

В конце марта стало известно о скоплении российских войск возле границ Украины. Они это делают под видом проведения учений.

В то же время обострилась ситуация на Донбассе, в результате обстрелов под Шумами погибли украинские военные.

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