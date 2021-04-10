Блинкен обсудит в Брюсселе эскалацию со стороны РФ — Bloomberg

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе с министром обороны Ллойдом Остином на следующей неделе планируют отправиться в Брюссель, чтобы обсудить с союзниками эскалации со стороны России и усиление угрозы для Украины.

Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

— Государственный секретарь Энтони Блинкен планирует вновь посетить Брюссель на следующей неделе для проведения новых встреч с представителями НАТО и Евросоюза — США все больше обеспокоены скоплением российских войск вблизи Украине, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, заседание в Брюсселе планируют проводить большую часть недели.

Министр обороны США планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы также обсудить усиление напряженности в результате действий Российской Федерации.

Разговор Блинкена с главами МИД

9 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Франции и Германии.

Во время бесед чиновники обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

Блинкен и французский министр также подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.