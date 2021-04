В американском городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, начались акции протеста после того, как сотрудник полиции застрелил темнокожего американца.

Офицеры полиции остановили автомобиль 20-летнего американца Данте Райта за нарушения правил дорожного движения. Правоохранители выяснили, что ранее на парня был выдан ордер на арест.

Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свое авто.

Один из офицеров выстрелил в Райта. Его автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другое авто. Раненому парню оказали первую медицинскую помощь, но он скончался на месте. В его автомобиле также находилась женщина. Медики ее госпитализировали в связи с полученными травмами, но ее жизни ничего не угрожает.

В воскресенье, 11 апреля, около 500 человек пришли в полицейский участок города. Все это сопровождалось столкновениями протестующих и правоохранителей.

Police have pushed large swath of crowd back across the street, into residential area with tear gas, flash bangs and rubber bullets. This came moments after a few people threw things at police line and organizers yelled at them to stop. pic.twitter.com/w0bK4Or9iN

— Liz Sawyer (@ByLizSawyer) April 12, 2021