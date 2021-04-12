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Факты / Мир
Марія Степанюк |

В США вспыхнули новые протесты из-за убийства полицейским афроамериканца

В американском городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, начались акции протеста после того, как сотрудник полиции застрелил темнокожего американца.

Протесты в Миннесоте

Офицеры полиции остановили автомобиль 20-летнего американца Данте Райта за нарушения правил дорожного движения. Правоохранители выяснили, что ранее на парня был выдан ордер на арест.

Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свое авто.

Один из офицеров выстрелил в Райта. Его автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другое авто. Раненому парню оказали первую медицинскую помощь, но он скончался на месте. В его автомобиле также находилась женщина. Медики ее госпитализировали в связи с полученными травмами, но ее жизни ничего не угрожает.

В воскресенье, 11 апреля, около 500 человек пришли в полицейский участок города. Все это сопровождалось столкновениями протестующих и правоохранителей.

Офицеры неоднократно призывали толпу разойтись, но протестующие продолжали кричать имя Райта, разрисовали граффити вывеску отделения полиции и вскарабкались на нее.

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Также около 200 человек собрались возле места, где умер Райт. Они повредили две машины полиции. В самом городе зафиксировали случаи мародерства в Walmart и еще одном торговом центре.

Около полуночи в Бруклин-Сентер прибыли войска Национальной гвардии США. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Дело Джорджа Флойда

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где сейчас проходит судебный процесс над бывшим полицейским Дереком Шовином, который 25 мая 2020 года применил при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда удушающий прием.

Флойд умер вскоре после этого. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство. Медицинский эксперт в суде отметил, что Флойд умер от нехватки кислорода из-за удушающего приема.

После смерти Джорджа Флойда в США прошли массовые протесты против жестокого обращения властей с афроамериканцами, а также беспорядки.

Источник: Star Tribune

Фото: Getty Images

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