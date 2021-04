В Северной Ирландии с 3 апреля продолжаются беспорядки. В результате столкновений протестующих и полиции десятки правоохранителей получили ранения, а также пострадал журналист местного издания.

Накануне в пробританском районе Шанкилл-Роуд в Белфасте толпа молодежи похитила, а затем подожгла рейсовый двухэтажный автобус. В результате инцидента водитель и пассажиры не пострадали.

Автобус похитили возле одной из так называемых стен мира, которые разделяют некоторые ирландские националистические и пробританские юнионистские общины. Также было совершено нападение на фотожурналиста белфастского The Telegraph.

Молодые люди, которые исповедуют разные взгляды, бросали в друг друга бензиновые бомбы, коктейли Молотова, кирпич и фейерверки. Также они поджигали транспортные средства.

Полиция призвала людей воздержаться от посещения нескольких районов Белфаста. Известно, что во время беспорядков ранения получили 55 стражей порядка.

Gates set alight at the peace line between between the Shankill Road and Lanark way interface in North Belfast. Crowds of a few hundred on each side throwing petrol bombs over in both directions. pic.twitter.com/LYnRmAETTY — Emma Vardy (@EmmaVardyTV) April 7, 2021

Причины протестов в Северной Ирландии

Протесты начались на фоне разочарования юнионистских общин новыми торговыми барьерами между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства, которые возникли в результате Brexit.

По версии правоохранителей, к беспорядкам причастны криминальные авторитеты, которые помогли организовать беспорядки.

Члены проирландской националистической партии Шин Фейн обвинили пробританскую Демократическую юнионистскую партию в разжигании напряженности из-за их противостояния новым торговым договоренностям и из-за их призывов к руководителю полиции региона уйти в отставку.

Реакция на беспорядки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил акты насилия. В Twitter он написал, что глубоко обеспокоен сценами насилия в Белфасте.

— Единственный способ решить разногласия — это диалог, а не насилие или преступность.

I am deeply concerned by the scenes of violence in Northern Ireland, especially attacks on PSNI who are protecting the public and businesses, attacks on a bus driver and the assault of a journalist. The way to resolve differences is through dialogue, not violence or criminality. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 7, 2021

Первый министр Северной Ирландии и лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер в Twitter поделилась видео, где молодежь забрасывает автобус бензиновыми бомбами. Она написала, что это не протест, а вандализм и покушение на убийство.

— Эти действия тревожат Северную Ирландию и служат лишь для того, чтобы отвести фокус от настоящих нарушителей законов в Шинн Фейн. Мои мысли с водителем автобуса.

This is not protest. This is vandalism and attempted murder. These actions do not represent unionism or loyalism. They are an embarrassment to Northern Ireland and only serve to take the focus off the real law breakers in Sinn Fein.

My thoughts are with the bus driver. https://t.co/2JRcOb6s8C — Arlene Foster #WeWillMeetAgain (@DUPleader) April 7, 2021

Депутат ирландского парламента Мэри Лу Макдональд призвала положить конец насилию и восстановить спокойствие.

— Единый голос за прекращение любого насилия и восстановления спокойствия является единственной приемлемой позицией всех политических лидеров. Нападения и запугивания должны закончиться.

A united voice for a halt to all violence and for the restoration of calm is the only acceptable stance from all political leaders. The attacks and intimidation must end. https://t.co/bO0Q0up1Bs — Mary Lou McDonald (@MaryLouMcDonald) April 7, 2021

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни призвал прекратить уличное насилие прежде, чем прольется первая кровь.

— Такого мы не видели в Северной Ирландии в течение длительного времени. Многие считали, что акты насилия стали достоянием истории. И я думаю, что нужно объединить усилия, чтобы снять напряжение, — сказал он.

Из-за продолжительных беспорядков парламент Северной Ирландии созвал экстренное заседание.

Возвращение забытого конфликта

Ирландская политика не часто попадает в центр внимания украинцев несмотря на схожесть проблем в вопросах конфликтного урегулирования и сосуществования радикально противоположных постимперских идеологий.

Главными причинами этого конфликта было желание ирландских националистов (католиков, — Ред.) в Северной Ирландии, которая относится к Великобритании, объединиться с Республикой Ирландией, однако юнионисты (протестанты, — Ред.) стремились сохранить край в пределах Соединенного Королевства.

Жестокое противостояние между протестантами-лоялистами и католиками-республиканцами продолжалось в течение десятилетий.

Только за последние 30 лет конфликта погибли более 3,5 тыс. человек и около 50 тыс. пострадали.

В 1998 году стороны заключили мирное белфастское соглашение, предусматривающее распределение власти между протестантами и католиками. С 2007 года Северная Ирландия имеет статус полуавтономной провинции.

Однако, противоречия продолжаются до сих пор, ведь католические националисты все еще стремятся объединиться с Ирландией, тогда как протестантские юнионисты хотят оставаться в составе Великобритании.