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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Поджоги и десятки пострадавших: почему Белфаст охватили беспорядки

В Северной Ирландии с 3 апреля продолжаются беспорядки. В результате столкновений протестующих и полиции десятки правоохранителей получили ранения, а также пострадал журналист местного издания.

Протести у Белфасті

Накануне в пробританском районе Шанкилл-Роуд в Белфасте толпа молодежи похитила, а затем подожгла рейсовый двухэтажный автобус. В результате инцидента водитель и пассажиры не пострадали.

Автобус похитили возле одной из так называемых стен мира, которые разделяют некоторые ирландские националистические и пробританские юнионистские общины. Также было совершено нападение на фотожурналиста белфастского The Telegraph.

Молодые люди, которые исповедуют разные взгляды, бросали в друг друга бензиновые бомбы, коктейли Молотова, кирпич и фейерверки. Также они поджигали транспортные средства.

Полиция призвала людей воздержаться от посещения нескольких районов Белфаста. Известно, что во время беспорядков ранения получили 55 стражей порядка.

Причины протестов в Северной Ирландии

Протесты начались на фоне разочарования юнионистских общин новыми торговыми барьерами между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства, которые возникли в результате Brexit.

По версии правоохранителей, к беспорядкам причастны криминальные авторитеты, которые помогли организовать беспорядки.

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Члены проирландской националистической партии Шин Фейн обвинили пробританскую Демократическую юнионистскую партию в разжигании напряженности из-за их противостояния новым торговым договоренностям и из-за их призывов к руководителю полиции региона уйти в отставку.

Реакция на беспорядки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил акты насилия. В Twitter он написал, что глубоко обеспокоен сценами насилия в Белфасте.

— Единственный способ решить разногласия — это диалог, а не насилие или преступность.

Первый министр Северной Ирландии и лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер в Twitter поделилась видео, где молодежь забрасывает автобус бензиновыми бомбами. Она написала, что это не протест, а вандализм и покушение на убийство.

— Эти действия тревожат Северную Ирландию и служат лишь для того, чтобы отвести фокус от настоящих нарушителей законов в Шинн Фейн. Мои мысли с водителем автобуса.

Депутат ирландского парламента Мэри Лу Макдональд призвала положить конец насилию и восстановить спокойствие.

— Единый голос за прекращение любого насилия и восстановления спокойствия является единственной приемлемой позицией всех политических лидеров. Нападения и запугивания должны закончиться.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни призвал прекратить уличное насилие прежде, чем прольется первая кровь.

— Такого мы не видели в Северной Ирландии в течение длительного времени. Многие считали, что акты насилия стали достоянием истории. И я думаю, что нужно объединить усилия, чтобы снять напряжение, — сказал он.

Из-за продолжительных беспорядков парламент Северной Ирландии созвал экстренное заседание.

Возвращение забытого конфликта

Ирландская политика не часто попадает в центр внимания украинцев несмотря на схожесть проблем в вопросах конфликтного урегулирования и сосуществования радикально противоположных постимперских идеологий.

Главными причинами этого конфликта было желание ирландских националистов (католиков, — Ред.) в Северной Ирландии, которая относится к Великобритании, объединиться с Республикой Ирландией, однако юнионисты (протестанты, — Ред.) стремились сохранить край в пределах Соединенного Королевства.

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Жестокое противостояние между протестантами-лоялистами и католиками-республиканцами продолжалось в течение десятилетий.

Только за последние 30 лет конфликта погибли более 3,5 тыс. человек и около 50 тыс. пострадали.

В 1998 году стороны заключили мирное белфастское соглашение, предусматривающее распределение власти между протестантами и католиками. С 2007 года Северная Ирландия имеет статус полуавтономной провинции.

Однако, противоречия продолжаются до сих пор, ведь католические националисты все еще стремятся объединиться с Ирландией, тогда как протестантские юнионисты хотят оставаться в составе Великобритании.

Источник: The Irish Post

Фото: Getty Images

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