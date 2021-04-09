Афроамериканець Джордж Флойд помер від браку кисню через задушливий прийом, який до нього застосував поліцейський Дерек Шовін 25 травня 2020 року у Міннеаполісі, що у штаті Міннесота.

Про це у суді заявив пульмонолог Мартін Тобін, коли давав показання у цій справі.

— Флойд помер від низького рівня кисню. Це призвело до пошкодження мозку, а також викликало аритмію, яка зупинила його серце, – сказав Тобін.

Ці свідчення посилюють аргументи обвинувачення на суді про вбивство 46-річного американця.

45-річного поліцейського Шовіна, зафіксовано на відео, коли він стоїть коліном на шиї Флойда понад дев’ять хвилин. У цей час Флойд хапав повітря і неодноразово скаржився, що не може дихати.

— Коліно залишається на шиї ще 3 хвилини 27 секунд після того, як він зробив останній вдих. Коліно залишається на шиї ще 2 хвилини 44 секунди після того, як офіцери виявили, що пульсу немає, – додав медичний експерт.

Адвокати захисту намагаються довести, що колишній офіцер діяв за службовою інструкцією, а Флойд, можливо, помер від передозування наркотиками. Також захист зазначає, що проблеми Флойда зі здоров’ям сприяли його смерті.

Однак медичний експерт зазначив, що, зважаючи на відео, частота дихання Флойда була у межах норми, тому дія деяких препаратів, які чоловік міг вживати, не вплинули на распіраторну функцію його організму під час затримання.

Після смерті Джорджа Флойда у США спалахнули масові протести та безлади. Щоб відновити порядок у деяких містах вводили комендантську годину. А для відновлення спокою на допомогу місцевим правоохоронцям підключили Національну гвардію США.

Поліцейському, який притиснув шию Флойда коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві.