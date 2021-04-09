PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Марія Степанюк |

Медексперт у суді назвав причину смерті Джорджа Флойда

Афроамериканець Джордж Флойд помер від браку кисню через задушливий прийом, який до нього застосував поліцейський Дерек Шовін 25 травня 2020 року у Міннеаполісі, що у штаті Міннесота.

Протести у США - вбивство Джорджа Флойда

Про це у суді заявив пульмонолог Мартін Тобін, коли давав показання у цій справі.

— Флойд помер від низького рівня кисню. Це призвело до пошкодження мозку, а також викликало аритмію, яка зупинила його серце, – сказав Тобін.

Ці свідчення посилюють аргументи обвинувачення на суді про вбивство 46-річного американця.

45-річного поліцейського Шовіна, зафіксовано на відео, коли він стоїть коліном на шиї Флойда понад дев’ять хвилин. У цей час Флойд хапав повітря і неодноразово скаржився, що не може дихати.

— Коліно залишається на шиї ще 3 хвилини 27 секунд після того, як він зробив останній вдих. Коліно залишається на шиї ще 2 хвилини 44 секунди після того, як офіцери виявили, що пульсу немає, – додав медичний експерт.

Адвокати захисту намагаються довести, що колишній офіцер діяв за службовою інструкцією, а Флойд, можливо, помер від передозування наркотиками. Також захист зазначає, що проблеми Флойда зі здоров’ям сприяли його смерті.

Читайте
Співчуваю чорношкірим, але засуджую мародерів: американці про повстання в США

Однак медичний експерт  зазначив, що, зважаючи на відео, частота дихання Флойда була у межах норми, тому дія деяких препаратів, які чоловік міг вживати, не вплинули на распіраторну функцію його організму під час затримання.

Після смерті Джорджа Флойда у США спалахнули масові протести та безлади. Щоб відновити порядок у деяких містах вводили комендантську годину. А для відновлення спокою на допомогу місцевим правоохоронцям підключили Національну гвардію США.

Поліцейському, який притиснув шию Флойда коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка