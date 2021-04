В американському місті Бруклін-Сентер, що у штаті Міннесота, розпочалися акції протесту після того, як працівник поліції застрелив темношкірого американця.

Офіцери поліції зупинили автомобіль 20-річного американця Данте Райта через порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці з’ясували, що раніше на хлопця було видано ордер на арешт.

Райт не підкорився вимогам правоохоронців, які спробували його затримати, і сів назад у своє авто.

Один із офіцерів вистрелив у Райта. Його автомобіль проїхав кілька вулиць і врізався в інше авто. Пораненому хлопцю надали першу медичну допомогу, але він помер на місці. В його автомобілі також перебувала жінка. Медики її госпіталізували через отриманні травми, але її життю нічого не загрожує.

У неділю, 11 квітня, близько 500 осіб прийшли до поліцейського відділку міста. Все це супроводжувалося сутичками протестувальників та правоохоронців.

Police have pushed large swath of crowd back across the street, into residential area with tear gas, flash bangs and rubber bullets. This came moments after a few people threw things at police line and organizers yelled at them to stop. pic.twitter.com/w0bK4Or9iN

— Liz Sawyer (@ByLizSawyer) April 12, 2021