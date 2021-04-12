В американському місті Бруклін-Сентер, що у штаті Міннесота, розпочалися акції протесту після того, як працівник поліції застрелив темношкірого американця.

Офіцери поліції зупинили автомобіль 20-річного американця Данте Райта через порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці з’ясували, що раніше на хлопця було видано ордер на арешт.

Райт не підкорився вимогам правоохоронців, які спробували його затримати, і сів назад у своє авто.

Один із офіцерів вистрелив у Райта. Його автомобіль проїхав кілька вулиць і врізався в інше авто. Пораненому хлопцю надали першу медичну допомогу, але він помер на місці. В його автомобілі також перебувала жінка. Медики її госпіталізували через отриманні травми, але її життю нічого не загрожує.

У неділю, 11 квітня, близько 500 осіб прийшли до поліцейського відділку міста. Все це супроводжувалося сутичками протестувальників та правоохоронців.

Police have pushed large swath of crowd back across the street, into residential area with tear gas, flash bangs and rubber bullets. This came moments after a few people threw things at police line and organizers yelled at them to stop. pic.twitter.com/w0bK4Or9iN — Liz Sawyer (@ByLizSawyer) April 12, 2021

Офіцери неодноразово закликали натовп розійтися, але протестувальники продовжували кричати ім’я Райта, розмалювали графіті вивіску відділку поліції та видерлися на неї.

Також близько 200 осіб зібралися біля місця, де помер Райт. Вони пошкодили дві машини поліції. У самому місті зафіксували випадки мародерства у Walmart та ще одному торговельному центрі.

Близько опівночі до Бруклін-Сентера прибули війська Національної гвардії США. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі.

Справа Джорджа Флойда

Бруклін-Сентер є передмістям Міннеаполіса, де нині відбувається судовий процес над колишнім поліцейським Дереком Шовіном, який 25 травня 2020 року застосував під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда задушливий прийом.

Флойд помер незабаром після цього. Підсудному інкримінується ненавмисне вбивство. Медичний експерт у суді зазначив, що Флойд помер від браку кисню через задушливий прийом.

Після смерті Джорджа Флойда в США відбулися масові протести проти жорстокого поводження влади з афроамериканцями, а також заворушення.

Джерело: Star Tribune