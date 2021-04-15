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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Нужно готовиться: Байден предупредил мир о новой пандемии

Президент США Джо Байден считает, что в будущем мир будет ждать новая пандемия, похожая на распространение коронавируса на планете.

Нужно готовиться: Байден предупредил мир о новой пандемии

По его словам, к этому нужно начинать готовиться.

— Будет еще пандемия. И нужно к ней готовиться. Необходимо готовить нашу медицинскую систему, — заявил Джо Байден.

По его словам, для его администрации это будет приоритетным направлением в работе.

Пандемия коронавируса

По предварительным данным, с конца 2019 года на планете начал активно распространяться коронавирус.

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Это повлекло введение карантина в странах мира и изменение привычного ритма жизни человечества. Несмотря на появление вакцин и карантинные меры, миру пока не удалось преодолеть вирус.

Подробнее о распространении коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: USA Today

Фото: Depositphotos

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