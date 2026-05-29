Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что российский беспилотник, который пересек границу и попавший в жилой дом в городе Галац, вероятно, был сбит украинскими силами ПВО.

Об этом пишет HotNews.

Российский БпЛА в Румынии сбила украинская ПВО

По информации Дана, один из российских дронов был поражён украинской ПВО и после “кинетического удара” изменил курс и оказался на территории Румынии.

Сейчас смотрят

— Во время пролета через украинскую территорию некоторые из дронов были сбиты, а один из них, вероятно, поражённый над городом Рени, изменил траекторию движения и направился в сторону Галаца, — сказал президент.

Никушор Дан подчеркнул, что ответственность за инцидент в Галаце лежит на России.

Что известно о падении дрона РФ в Румынии

Напомним, в ночь на 29 мая во время российской воздушной атаки по Украине беспилотник РФ упал на 10-этажный жилой дом в румынском городе Галац.

После удара в здании возник пожар. Известно о двух пострадавших, которые смогли самостоятельно эвакуироваться.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что БпЛА был российским. В МИД страны назвали падение беспилотника в Галаце “серьёзной и безответственной эскалацией” со стороны РФ.

Президент Никушор Дан поручил дипломатическим службам подготовить ряд мер относительно дальнейших отношений Бухареста с Москвой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.