Падение дрона РФ в Румынии: президент Дан заявил, что его сбила украинская ПВО
- Во время атаки беспилотник РФ, вероятно, был поражён украинской ПВО, изменил курс и оказался на территории Румынии.
- Президент Никушор Дан заявил, что ответственность за инцидент в городе Галац лежит на России.
Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что российский беспилотник, который пересек границу и попавший в жилой дом в городе Галац, вероятно, был сбит украинскими силами ПВО.
Об этом пишет HotNews.
Российский БпЛА в Румынии сбила украинская ПВО
По информации Дана, один из российских дронов был поражён украинской ПВО и после “кинетического удара” изменил курс и оказался на территории Румынии.
— Во время пролета через украинскую территорию некоторые из дронов были сбиты, а один из них, вероятно, поражённый над городом Рени, изменил траекторию движения и направился в сторону Галаца, — сказал президент.
Никушор Дан подчеркнул, что ответственность за инцидент в Галаце лежит на России.
Что известно о падении дрона РФ в Румынии
Напомним, в ночь на 29 мая во время российской воздушной атаки по Украине беспилотник РФ упал на 10-этажный жилой дом в румынском городе Галац.
После удара в здании возник пожар. Известно о двух пострадавших, которые смогли самостоятельно эвакуироваться.
В Министерстве обороны Румынии заявили, что БпЛА был российским. В МИД страны назвали падение беспилотника в Галаце “серьёзной и безответственной эскалацией” со стороны РФ.
Президент Никушор Дан поручил дипломатическим службам подготовить ряд мер относительно дальнейших отношений Бухареста с Москвой.