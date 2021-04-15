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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Извините, что отвлекаю: в Канаде депутат разделся во время заседания в Zoom (18+)

Канадский депутат появился полностью обнаженным перед коллегами, которые в этот момент присутствовали на заседании Палаты общин в Zoom.

Обнаженный мужчина

Уильям Амос от Либеральной партии появился перед коллегами голым между флагами Квебека и Канады и с каким-то мобильным телефоном, который хоть как-то сохранял грань скромности парламентария.

Скриншот был получен информационным агентством The Canadian Press — изначально он был виден только членам парламента и штатным сотрудникам по внутренней видеоконференции.

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В электронном письме с извинениями Амос описал свое раздевание как досадную ошибку.

— Видео случайно включилось, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в Палате общин за то, что случайно отвлек внимание. Это была ошибка, такое больше не повторится, — отметил депутат.

Оппозиционный депутат Клод Де Бельфей отметил, что депутаты-мужчины должны носить пиджак и галстук, а также рубашку, нижнее белье и брюки.

Спикер Энтони Рота напомнил депутатам, что нужно всегда проявлять бдительность, когда они находятся рядом с камерой и микрофоном.

Секс-вечеринка в Брюсселе

В декабре 2020 года в центре Брюсселя полиция прекратила секс-вечеринку с 25 участниками.

Один из них является членом Европейского парламента.

Источник: Sky News

Фото: Depositphotos

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