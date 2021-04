Извините, что отвлекаю: в Канаде депутат разделся во время заседания в Zoom (18+)

Канадский депутат появился полностью обнаженным перед коллегами, которые в этот момент присутствовали на заседании Палаты общин в Zoom.

Уильям Амос от Либеральной партии появился перед коллегами голым между флагами Квебека и Канады и с каким-то мобильным телефоном, который хоть как-то сохранял грань скромности парламентария.

Скриншот был получен информационным агентством The Canadian Press — изначально он был виден только членам парламента и штатным сотрудникам по внутренней видеоконференции.

В электронном письме с извинениями Амос описал свое раздевание как досадную ошибку.

Оппозиционный депутат Клод Де Бельфей отметил, что депутаты-мужчины должны носить пиджак и галстук, а также рубашку, нижнее белье и брюки.

Спикер Энтони Рота напомнил депутатам, что нужно всегда проявлять бдительность, когда они находятся рядом с камерой и микрофоном.

So for those wondering, the MP who appeared in his simplest attire is in fact Pontiac Liberal MP William Amos, according to this pic I was sent (compared to a Facebook live of him in his office just yesterday). pic.twitter.com/AtmKAmf8Am

— Christopher Nardi (@ChrisGNardi) April 14, 2021