В субботу, 17 апреля, в Великобритании прошла похоронная церемония принца Филиппа, герцога Эдинбургского и мужа королевы Елизаветы II.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, похороны позволили посетить всего 30 людям.

Гроб Филиппа везли на модифицированном Land Rover, в разработке которого участвовал сам принц.

Во время процессии королева Елизавета II вынужденно сидела одна. Принц Гарри, который прилетел из США без жены Меган Маркл, сидел напротив принца Уильяма с Кейт Мидлтон.

Церемонию возглавлял архиепископ Кентерберийский. В своей речи он упомянул “непоколебимую поддержку”, которую Филипп предоставлял королеве за 73 года брака.



















Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа / 5 фотографий

Сотни неравнодушных британцев собрались у входа во дворец, где проходила похоронная церемония.

Минутой молчания принца Филиппа почтили по всей Великобритании.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал в Twitter фото, где в черной одежде склоняет голову вниз.

Обычно Борис Джонсон посещал все королевские мероприятия, но решил уступить свое место для другого члена королевской семьи.

Смерть принца Филиппа

Герцог Эдинбургский принц Филипп умер 9 апреля. Ему было 99 лет.

В начале 2021 муж британской королевы Елизаветы II перенес операцию на сердце, после чего месяц проходил реабилитацию в больнице.

Королевский союз Филиппа и Елизаветы стал самым продолжительным за всю историю Великобритании.