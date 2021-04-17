PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа

В субботу, 17 апреля, в Великобритании прошла похоронная церемония принца Филиппа, герцога Эдинбургского и мужа королевы Елизаветы II.

Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, похороны позволили посетить всего 30 людям.

Гроб Филиппа везли на модифицированном Land Rover, в разработке которого участвовал сам принц.

Во время процессии королева Елизавета II вынужденно сидела одна. Принц Гарри, который прилетел из США без жены Меган Маркл, сидел напротив принца Уильяма с Кейт Мидлтон.

Церемонию возглавлял архиепископ Кентерберийский. В своей речи он упомянул “непоколебимую поддержку”, которую Филипп предоставлял королеве за 73 года брака.

  • Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа
  • Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа
  • Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа
  • Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа
  • Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа
  • Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа
  • Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа
  • Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа
  • Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа
  • Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа
Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа / 5 фотографий

Сотни неравнодушных британцев собрались у входа во дворец, где проходила похоронная церемония.

Минутой молчания принца Филиппа почтили по всей Великобритании.

Читайте
Обнаженная женщина попыталась сорвать похоронную церемонию принца Филиппа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал в Twitter фото, где в черной одежде склоняет голову вниз.

Обычно Борис Джонсон посещал все королевские мероприятия, но решил уступить свое место для другого члена королевской семьи.

Смерть принца Филиппа

Герцог Эдинбургский принц Филипп умер 9 апреля. Ему было 99 лет.

В начале 2021 муж британской королевы Елизаветы II перенес операцию на сердце, после чего месяц проходил реабилитацию в больнице.

Королевский союз Филиппа и Елизаветы стал самым продолжительным за всю историю Великобритании.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка