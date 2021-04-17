Королевская семья скорбит: главные фото с похоронной церемонии принца Филиппа

В субботу, 17 апреля, в Великобритании прошла похоронная церемония принца Филиппа, герцога Эдинбургского и мужа королевы Елизаветы II.
Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, похороны позволили посетить всего 30 людям.
Гроб Филиппа везли на модифицированном Land Rover, в разработке которого участвовал сам принц.
Во время процессии королева Елизавета II вынужденно сидела одна. Принц Гарри, который прилетел из США без жены Меган Маркл, сидел напротив принца Уильяма с Кейт Мидлтон.
Церемонию возглавлял архиепископ Кентерберийский. В своей речи он упомянул “непоколебимую поддержку”, которую Филипп предоставлял королеве за 73 года брака.
Сотни неравнодушных британцев собрались у входа во дворец, где проходила похоронная церемония.
Минутой молчания принца Филиппа почтили по всей Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал в Twitter фото, где в черной одежде склоняет голову вниз.
Обычно Борис Джонсон посещал все королевские мероприятия, но решил уступить свое место для другого члена королевской семьи.
Смерть принца Филиппа
Герцог Эдинбургский принц Филипп умер 9 апреля. Ему было 99 лет.
В начале 2021 муж британской королевы Елизаветы II перенес операцию на сердце, после чего месяц проходил реабилитацию в больнице.
Королевский союз Филиппа и Елизаветы стал самым продолжительным за всю историю Великобритании.