Церемонію поховання принца Філіпа подивилися приблизно стільки ж телеглядачів у Великій Британії, що й весілля принца Гаррі й Меган Маркл у 2018 році.

За похоронами герцога Единбурзького в прямому ефірі спостерігали 13,6 млн британців. Зокрема 11 млн жителів дивилися церемонію на каналі BBC, 2,1 млн людей — на телеканалі ITV, а 450 тис. телеглядачів — на каналі Sky News.

У 1997 році похорони принцеси Діани в прямому ефірі переглянули близько 31 млн глядачів – це стало рекордом для таких трагічних заходів у Великій Британії.

Водночас за церемонією прощання з матір’ю королеви Єлизавети II Боуз-Лайон у 2002 році спостерігали понад 10 млн телеглядачів – однак ця церемонія відбулася у вівторок, а не в суботу, як дві попередні.

Смерть принца Філіпа

9 квітня помер принц Філіп – чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II. Йому було 99 років, влітку 2021 року принц мав би відсвяткувати своє 100-річчя.

У герцога Единбурзького вже довгий час погіршувався стан здоров’я – у березні він пробув у лікарні 28 днів (це була найдовша госпіталізація в його житті).

Принца Філіпа поховали в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. До поховальної церемонії залучили приблизно 730 службовців збройних сил Великої Британії. Проте через пандемію коронавірусу на похороні були лише 30 людей, зокрема королева Єлизавета ІІ сиділа окремо.

Джерело: BBC