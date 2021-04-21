Путин в своем репертуаре: какие выводы должна сделать Украина из выступления президента страны-агрессора

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Как всегда, он затронул много тем, которые касались не только России.

Все понимают, что это послание – некое определение плана на следующий год. Мы помним историю с посланием об изменениях в Конституции РФ, когда Путин завуалировано заявил об узурпации власти.

Семь лет Украина ведет войну с Россией, поэтому неудивительно, что каждый год мы обращаем внимание на послание лидера государства-агрессора. Особенно тогда, когда на границах с нашим государством наибольшая концентрация российских войск за последние годы.

Факты ICTV рассказывают, на какие заявления Путина Украина должна обратить внимание и чего ей ожидать от России в ближайшем будущем.

Угрозы миру

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступления Путина опубликовал видео, в котором поднял ряд вопросов о ситуации на востоке нашей страны.

Хотя послание было прежде всего для украинцев, которые уже несколько недель обсуждают обострение ситуации на Донбассе, не обошлось и без обращения к России, прозвучавшего на русском языке. В нем Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Но главное послание можно было услышать и раньше. Глава Украины четко дал понять, что никаких уступок в вопросе оккупированных территорий не стоит ждать.

Путин прямо не ответил президенту Украины, а свои угрозы приберег напоследок. Можно констатировать, что они были, как прямые, так и завуалированные. Например, заявления президента РФ о том, что страна продолжает наращивать военную мощь.

Однако очевидными угрозами стали слова о том, что Россия сама будет чертить красные линии по каждому отдельному вопросу. То есть если РФ что-то не понравится, то она может сказать, что США, Украина или другие государства пересекли красные линии, о которых никогда не говорили.

– Это очень рискованный тезис, ведь понятие красных линий есть, чтобы все понимали, где грань между договоренностями и войной. Между компромиссами и конфликтом. А когда говорят – мы будем определять, где эта граница, то это означает позицию беспредельщика. Когда захочу, тогда и буду конфликтовать и воевать. Это я буду определять, что я считаю нарушением своей сферы влияния, интересов, и там я и буду отвечать. Путин в своем репертуаре, – считает политолог Владимир Фесенко.

В то же время мы видим несколько положительный сигнал, ведь Путин вспомнил Украину только в контексте четвертого президента Виктора Януковича и “военного переворота”. Эти тезисы мы слышим еще с 2014 года.

Главное, что президент РФ никак не упомянул о “защите” населения оккупированных территорий и необходимости поддерживать боевиков. Но это также означает, что неопределенность на востоке Украины и ее границах остается.

“Безысходность” на Донбассе

Сейчас ситуацию на Донбассе можно описать как некую “безысходность”, которую создала сама же Россия. Она пытается склонить Украину к уступкам в отдельных вопросах по оккупированным территориям, но Украина ни в коем случае на них не пойдет.

Однако и Путин во время своего выступления дал понять, что Россия не будет отступать, тем самым продолжая нагнетать ситуацию, хотя и не сказал этого прямо.

Украина неоднократно подтверждала свою приверженность перемирию и заявляла, что ни в коем случае не будет наступать. Поэтому любая попытка прямой агрессии России непременно приведет к реакции не только нашего государства, но и международного сообщества.

По мнению Фесенко, в ближайшее время ситуация будет оставаться без изменений. Но перспективы договориться есть, что продемонстрировал Путин политической паузой.

– То, что (Путин, – Ред.) хочет торговаться – это хорошо, значит он скорее ориентирован на переговоры, но с позиции силы. То есть риски провокаций на нашей границе сохраняются, – объясняет политолог.

Политические контакты

В течение последних недель Россия дала понять, что не собирается идти на контакт с Украиной для деэскалации ситуации. Да, переговоры в ТКГ, встреча советников лидеров стран Нормандской четверки состоялись, но никакого прогресса на них не было.

В то же время, Путин много говорил о желании договариваться даже в условиях, когда на Россию якобы без причины оказывают давление.

Наибольшее внимание РФ уделяет, скорее всего, контактам с Соединенными Штатами. Введение американских санкций против России должно побудить последнюю к налаживанию диалога.

Заявления Путина во время послания Федеральному собранию отражают готовность России к переговорам, но только с позиции силы. Именно поэтому на границе с Украиной будут находиться российские военные, а ситуация на Донбассе останется напряженной.

– Со стороны РФ тактика следующая: если они начнут договариваться с Байденом и выходить на определенные компромиссы, большинство из которых не связаны напрямую с Украиной, тогда они ослабят давление и на нас. Может быть новое соглашение о прекращении огня. Только об этом можно договориться. Ни о каких кластерах и выборах на Донбассе в ближайшей перспективе не договорятся, – говорит Фесенко.

Мы можем только надеяться на то, что Соединенные Штаты и Россия относительно быстро смогут найти точки соприкосновения.

Апокалиптические прогнозы некоторых экспертов не сбылись, и хотя Путин и вспомнил о внешней политике России, не стал сосредотачиваться на проблемах именно в отношениях с Украиной.

Но даже отсутствие сигнала для нас в нынешней ситуации очень важно. Нам не привыкать к шантажу со стороны РФ, но свидетельство об отсутствии желания в дальнейшем обострять ситуацию – уже хорошо.

Фактически, после выступления Путина нам остается придерживаться уже установленной политики и делать все, чтобы приблизить прекращение огня на Донбассе.