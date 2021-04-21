Путін у своєму репертуарі: які висновки має зробити Україна з виступу президента країни-агресора

Президент РФ Володимир Путін виступив з посланням Федеральним зборам. Як завжди, він торкнувся багатьох тем, які стосувалися не лише Росії.

Всі розуміють, що це послання – таке собі окреслення плану на наступний рік. Ми пам’ятаємо історію з посланням щодо змін у Конституцію РФ, коли Путін завуальовано заявив про узурпацію влади.

Сім років Україна веде війну з Росією, тому не дивно, що кожного року ми звертаємо увагу на послання лідера держави-агресора. Особливо тоді, коли на кордонах з нашою державою найбільша концентрація російських військ за останні роки.

Факти ICTV розповідають, на які заяви Путіна Україна має звернути увагу і чого їй очікувати від Росії у найближчому майбутньому.

Погрози світу

Президент України Володимир Зеленський напередодні виступу Путіна опублікував відео, в якому порушив низку питань щодо ситуації на сході нашої країни.

Хоча послання було передусім для українців, які вже кілька тижнів обговорюють загострення ситуації на Донбасі, не обійшлося й без звернення до Росії, яке прозвучало російською мовою. В ньому Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу.

Та основне послання можна було почути й раніше. Глава України чітко дав зрозуміти, що жодних поступок у питанні окупованих територій не варто чекати.

Путін прямо не відповів президенту України, а свої погрози приберіг наостанок. Можна констатувати, що вони були, як прямі, так і завуальовані. Наприклад, заяви президента РФ про те, що країна продовжує нарощувати військову потужність.

Однак найочевиднішими погрозами стали слова про те, що Росія сама окреслюватиме червоні лінії з кожного окремого питання. Тобто якщо РФ щось не сподобається, то вона може сказати, що США, Україна або інші держави перетнули червоні лінії, про які ніколи не говорили.

– Це дуже ризикована теза, адже поняття червоних ліній є, щоб всі розуміли, де межа між домовленостями і війною. Між компромісами і конфліктом. А коли кажуть – ми визначатимемо, де ця межа, то це означає позицію свавілля. Коли захочу, тоді й конфліктуватиму і воюватиму. Це я визначатиму, що я вважаю порушенням своєї сфери впливу, інтересів, і там я й відповідатиму. Путін у своєму репертуарі, – вважає політолог Володимир Фесенко.

Водночас ми бачимо дещо позитивний сигнал, адже Путін згадав Україну лише в контексті четвертого президента Віктора Януковича і “військового перевороту”. Ці тези ми чуємо ще з 2014 року.

Головне, що президент РФ жодним чином не згадав про “захист” населення окупованих територій та необхідність підтримувати бойовиків. Та це також означає, що невизначеність на сході України та її кордонах залишатиметься.

“Безвихідь” на Донбасі

Нині ситуацію на Донбасі можна описати як таку собі “безвихідь”, яку створила сама ж Росія. Вона намагається схилити Україну до поступок в окремих питаннях щодо окупованих територій, однак Україна в жодному разі на них не погодиться.

Але і Путін під час свого виступу дав зрозуміти, що Росія не відступатиметься, тим самим продовжуючи нагнітати ситуацію, хоча і не сказав цього прямо.

Україна неодноразово підтверджувала свою прихильність перемир’ю та заявляла, що в жодному разі не наступатиме. Тому будь-яка спроба прямої агресії Росії неодмінно призведе до реакції не лише нашої держави, але й міжнародної спільноти.

На думку Фесенка, найближчим часом ситуація залишатиметься без змін. Але перспективи домовитися є, що продемонстрував Путін політичною паузою.

– Те, що (Путін, – Ред.) хоче торгуватися – це добре, отже він скоріше орієнтований на переговори, але з позиції сили. Тобто ризики провокацій на нашому кордоні зберігаються, – пояснює політолог.

Політичні контакти

Протягом останніх тижнів Росія дала зрозуміти, що не збирається йти на контакт з Україною задля деескалації ситуації. Так, переговори в ТКГ, зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки відбулися, але жодного прогресу на них не було.

Водночас Путін багато казав про бажання домовлятися навіть в умовах, коли на Росію нібито без причини чинять тиск.

Найбільшу увагу РФ приділяє, найімовірніше, контактам зі Сполученими Штатами. Запровадження американських санкцій проти Росії мало б спонукати останню до налагодження діалогу.

Заяви Путіна під час послання Федеральним зборам відображають готовність Росії до переговорів, але лише з позиції сили. Саме тому на кордоні з Україною перебуватимуть російські військові, а ситуація на Донбасі залишатиметься напруженою.

– З боку РФ тактика наступна: якщо вони почнуть домовлятися з Байденом і виходити на певні компроміси, більшість з яких не пов’язана безпосередньо з Україною, тоді вони мають послабити тиск і на нас. Може бути нова угода про припинення вогню. Лише про це можна домовитися. Про жодні кластери і вибори на Донбасі в найближчій перспективі не домовляться, – каже Фесенко.

Ми можемо лише сподіватися на те, що Сполучені Штати і Росія досить швидко зможуть знайти точки дотику.

Апокаліптичні прогнози деяких експертів не збулися, і хоча Путін і згадав про зовнішню політику Росії, не став зосереджуватися на проблемах саме у відносинах з Україною.

Та навіть відсутність сигналу для нас, за поточної ситуації, дуже важлива. Нам не звикати до шантажу з боку РФ, але свідчення про відсутність бажання надалі загострювати ситуацію – вже добре.

Фактично, після виступу Путіна нам залишається дотримуватися вже визначеної політики і робити все, щоб наблизити припинення вогню на Донбасі.