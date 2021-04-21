Президент РФ Владимир Путин заявил, что они сами будут определять красные линии на международной арене.

Об этом он говорил во время послания Федеральному собранию.

По его словам, Запад никак не прекратит недружественные акции против РФ.

— России ведет себя в высшей степени скромно, часто не отвечает, не просто на недружественные акции, но и на откровенное хамство, — считает Путин.

Более того, он почему-то уверен, что это происходит без всякой на то причины.

— Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами, — заявил президент России.

К слову, сразу после этих слов он начал рассказывать о новом российском вооружении.

Макрон о красных линиях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные страны не позволят проведение новых военных операций на территории Украины.

Со своей стороны глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил Россию об ответственности за пересечение красной линии Украины.

Речь идет о государственной границе Украины. Если РФ пойдет на такой шаг, то должна за это понести ответственность.

Российские войска на Донбассе и в оккупированном Крыму

Россия существенно увеличивает боевые действия своих гибридных сил на оккупированной части Донбасса, грубо нарушая режим прекращения огня и всячески пытается обвинить в этом украинские войска.

Также Кремль наращивает войска в Крыму и возле границ Украины. Это вызвало беспокойство у западных союзников Украины. США, ЕС и НАТО выразили свою поддержку Украине и осудили действия России.

Недавно Российская Федерация сообщила о межфлотском переходе кораблей из Каспийского в Черное море. Суда осуществляют операцию якобы для военных учений.

Также Россия перебросила дополнительную авиацию на оккупированный Крым. Речь идет об истребителях Су-34, Су-27, Су-25 и Су-24. РФ уже разместила на оккупированном полуострове воздушно-десантные войска, механизированные и бронетанковые части, боевые вертолеты, средства радиоэлектронной борьбы и военный госпиталь.