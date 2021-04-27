К Черному морю направляется патрульный катер береговой охраны США Hamilton. Он отправился в этот регион после патрулирования в Эгейском море.

— Патрульный катер Береговой охраны США Hamilton направляется в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США USS Roosevelt в Эгейском море, — сообщает пресс-служба Шестого флота США.

Катер Hamilton будет сотрудничать с союзниками США в НАТО и партнерами в регионе Черного моря.

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Корабли России в Черном море

Ранее стало известно, что в Черном море остаются два десантных корабля российского флота Александр Отраковский и Кондопога, несмотря на то, что Россия уже завершила учения возле украинских границ и заявила об отводе войск.

До этого российские корабли зашли в Черное море под предлогом военных учений. В составе морских сил РФ — судна обеспечения, артиллерийские и десантные катера.

Позже Великобритания и США в знак солидарности с Украиной и поддержки против агрессии РФ решили перебросить свои военные корабли в Черное море.

США также призывают российскую сторону прекратить блокирование судов в регионе и наращивание сил на Востоке Украины.

Источник: USNavyEurope

Фото: USNavyEurope