До Чорного моря прямує патрульний катер берегової охорони США Hamilton. Він вирушив у регіон після патрулювання в Егейському морі.

– Патрульний катер Берегової охорони США Hamilton вирушає у північному напрямку для проходу в Чорне море після роботи з есмінцем ВМС США USS Roosevelt в Егейському морі, – повідомляє прес-служба Шостого флоту США.

Катер Hamilton співпрацюватиме з союзниками США в НАТО та партнерами в регіоні Чорного моря.

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Кораблі Росії в Чорному морі

Раніше стало відомо, що в Чорному морі залишаються два десантні кораблі російського флоту Олександр Отраківський і Кондопога, незважаючи на те, що Росія вже завершила навчання біля українських кордонів і заявила про відведення військ.

До цього російські кораблі зайшли в Чорне море під приводом військових навчань. У складі морських сил РФ – судна забезпечення, артилерійські та десантні катери.

Пізніше Велика Британія і США у знак солідарності з Україною і підтримки проти агресії РФ вирішили перекинути свої військові кораблі в Чорне море.

США також закликають російську сторону припинити блокування суден у регіоні та нарощування сил на Сході України.

Джерело: USNavyEurope

Фото: USNavyEurope