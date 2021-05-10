В Ізраїлі пролунало кільки вибухів, через що у місті Єрусалим, Ашкелон, Сдерот і Бейт-Шемеш в центральній частині країни спрацювали сирени повітряної тривоги.

Також довелося евакуювати ізраїльський парламент. Відповідальність за вибухи на себе взяло військове крило угруповання ХАМАС – палестинського ісламського руху.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що палестинські угруповання випустили з сектора Газа по ізраїльській території щонайменше сім ракет. Серед випущених снарядів була протитанкова ракета.

Крім того, ізраїльські військові повідомили, що протитанкова ракета, випущеної з сектора Газа, влучила у цивільний автомобіль, в результаті чого постраждала людина.

As a result of the anti-tank missile fired from Gaza, an Israeli civilian in a nearby vehicle was lightly injured and evacuated to a hospital for further medical treatment. — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

Через загострення ситуації вже припинили військові навчання Вогненні колісниці, а в район кордону з сектором Газа направили додаткові бойові підрозділи Збройних сил Ізраїлю.

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Протести в Ізраїлі

7 травня на Храмовій горі в Єрусалимі відбулися зіткнення мусульман з ізраїльською поліцією, троє правоохоронців поранено.

За офіційними даними, сотні вірян почали грубо порушувати громадський порядок: вони нападали на поліцію, кидали в них каміння, пляшки і навіть взуття.

Більше про протести в Ізраїлі на Храмовій горі – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю