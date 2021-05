В Ізраїлі пролунало кільки вибухів, через що у місті Єрусалим, Ашкелон, Сдерот і Бейт-Шемеш в центральній частині країни спрацювали сирени повітряної тривоги.

Також довелося евакуювати ізраїльський парламент. Відповідальність за вибухи на себе взяло військове крило угруповання ХАМАС – палестинського ісламського руху.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що палестинські угруповання випустили з сектора Газа по ізраїльській території щонайменше сім ракет. Серед випущених снарядів була протитанкова ракета.

Крім того, ізраїльські військові повідомили, що протитанкова ракета, випущеної з сектора Газа, влучила у цивільний автомобіль, в результаті чого постраждала людина.

As a result of the anti-tank missile fired from Gaza, an Israeli civilian in a nearby vehicle was lightly injured and evacuated to a hospital for further medical treatment.

