Из сектора Газа за ночь выпустили 200 ракет в сторону Израиля — ЦАХАЛ

Боевики террористических организаций ХАМАС и “Исламский джихад” за ночь выпустили по Израилю 200 ракет.

Как сообщает пресс-центр Армии обороны Израиля, 100 из них были перехвачены системами ПРО Железный купол, а еще 30 упали на территории Палестинской автономии.

В результате обстрела в городе Беэр-Шева были госпитализированы с тяжелыми травмами 19 человек, еще 16 местных жителей получили легкие ранения во время бегства в бомбоубежище.

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Кроме того, одна из ракет попала в резервуар с горючим в порту Ашдода, в результате чего вспыхнул сильный пожар.

По данным ЦАХАЛ, за последнюю неделю по территории Израиля было выпущено 2300 ракет, 380 из которых рухнули в Газе.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel. Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself. This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

В свою очередь Армия обороны Израиля наносила удары по позициям боевиков ХАМАС и “Исламского джихада”.

В ночь на субботу были уничтожены пусковые установки ракет дальнего действия, а также базы сразу нескольких ячеек обоих террористических организаций.

חיל-האוויר תקף הלילה עשרות מטרות טרור ברצועת עזה. בין המטרות שהותקפו: מספר רב של עמדות שיגור רקטות ומשגרים תת קרקעיים, חוליות מחבלים, פיר מנהרה של חמאס, דירות מבצעיות של פעילי הכוח הימי של חמאס, משרדו המבצעי של ראש מנגנוני הביטחון של חמאס, מספר מחסני אמל”ח משמעותיים, ועוד. pic.twitter.com/D1xFvG91Pf — Israeli Air Force (@IAFsite) May 15, 2021

Обстрел Израиля из Сирии

Накануне в сторону Израиля было выпущено три ракеты с территории Сирии.

Кроме того, спустя 20 минут после обстрела ЦАХАЛ пресек еще одну атаку.

Авиация Армии обороны страны уничтожила сразу три огневых точки ХАМАСа.