Из сектора Газа за ночь выпустили 200 ракет в сторону Израиля — ЦАХАЛ

Боевики террористических организаций ХАМАС и “Исламский джихад” за ночь выпустили по Израилю 200 ракет.

Как сообщает пресс-центр Армии обороны Израиля, 100 из них были перехвачены системами ПРО Железный купол, а еще 30 упали на территории Палестинской автономии.

В результате обстрела в городе Беэр-Шева были госпитализированы с тяжелыми травмами 19 человек, еще 16 местных жителей получили легкие ранения во время бегства в бомбоубежище.

Кроме того, одна из ракет попала в резервуар с горючим в порту Ашдода, в результате чего вспыхнул сильный пожар.

По данным ЦАХАЛ, за последнюю неделю по территории Израиля было выпущено 2300 ракет, 380 из которых рухнули в Газе.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.

Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.

This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u

— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021