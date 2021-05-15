PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Дмитро Кудрявцев |

Из сектора Газа за ночь выпустили 200 ракет в сторону Израиля — ЦАХАЛ

Израиль - Сектор Газа

Боевики террористических организаций ХАМАС и “Исламский джихад” за ночь выпустили по Израилю 200 ракет.

Как сообщает пресс-центр Армии обороны Израиля, 100 из них были перехвачены системами ПРО Железный купол, а еще 30 упали на территории Палестинской автономии.

В результате обстрела в городе Беэр-Шева были госпитализированы с тяжелыми травмами 19 человек, еще 16 местных жителей получили легкие ранения во время бегства в бомбоубежище.

Читайте
Пентагон официально поддержал Израиль на фоне обострения на Ближнем Востоке

Кроме того, одна из ракет попала в резервуар с горючим в порту Ашдода, в результате чего вспыхнул сильный пожар.

По данным ЦАХАЛ, за последнюю неделю по территории Израиля было выпущено 2300 ракет, 380 из которых рухнули в Газе.

В свою очередь Армия обороны Израиля наносила удары по позициям боевиков ХАМАС и “Исламского джихада”.

В ночь на субботу были уничтожены пусковые установки ракет дальнего действия, а также базы сразу нескольких ячеек обоих террористических организаций.

Обстрел Израиля из Сирии

Накануне в сторону Израиля было выпущено три ракеты с территории Сирии.

Кроме того, спустя 20 минут после обстрела ЦАХАЛ пресек еще одну атаку.

Авиация Армии обороны страны уничтожила сразу три огневых точки ХАМАСа.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка