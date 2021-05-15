З сектора Газа за ніч випустили 200 ракет у бік Ізраїлю – ЦАХАЛ

Бойовики терористичних організацій ХАМАС та “Ісламський джихад” за ніч випустили по Ізраїлю 200 ракет.

Як повідомляє прес-центр Армії оборони Ізраїлю, 100 з них були перехоплені системами ПРО Залізний купол, а ще 30 впали на території Палестинської автономії.

В результаті обстрілу в місті Беер-Шева були госпіталізовані з важкими травмами 19 осіб, ще 16 місцевих жителів отримали легкі поранення під час втечі в бомбосховищі.

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Крім того, одна з ракет потрапила в резервуар з пальним в порту Ашдод, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.

За даними ЦАХАЛ, за останній тиждень по території Ізраїлю було випущено 2300 ракет, 380 з яких впали в Газі.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel. Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself. This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

У свою чергу Армія оборони Ізраїлю наносила удари по позиціях бойовиків ХАМАС і “Ісламського джихаду”.

У ніч на суботу було знищено пускові установки ракет дальньої дії, а також бази відразу декількох осередків обох терористичних організацій.

חיל-האוויר תקף הלילה עשרות מטרות טרור ברצועת עזה. בין המטרות שהותקפו: מספר רב של עמדות שיגור רקטות ומשגרים תת קרקעיים, חוליות מחבלים, פיר מנהרה של חמאס, דירות מבצעיות של פעילי הכוח הימי של חמאס, משרדו המבצעי של ראש מנגנוני הביטחון של חמאס, מספר מחסני אמל”ח משמעותיים, ועוד. pic.twitter.com/D1xFvG91Pf — Israeli Air Force (@IAFsite) May 15, 2021

Обстріл Ізраїлю з Сирії

Напередодні в бік Ізраїлю було випущено три ракети з території Сирії.

Крім того, через 20 хвилин після обстрілу ЦАХАЛ припинив ще одну атаку.

Авіація Армії оборони країни знищила відразу три вогневі точки ХАМАСу.