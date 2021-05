З сектора Газа за ніч випустили 200 ракет у бік Ізраїлю – ЦАХАЛ

Бойовики терористичних організацій ХАМАС та “Ісламський джихад” за ніч випустили по Ізраїлю 200 ракет.

Як повідомляє прес-центр Армії оборони Ізраїлю, 100 з них були перехоплені системами ПРО Залізний купол, а ще 30 впали на території Палестинської автономії.

В результаті обстрілу в місті Беер-Шева були госпіталізовані з важкими травмами 19 осіб, ще 16 місцевих жителів отримали легкі поранення під час втечі в бомбосховищі.

Крім того, одна з ракет потрапила в резервуар з пальним в порту Ашдод, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.

За даними ЦАХАЛ, за останній тиждень по території Ізраїлю було випущено 2300 ракет, 380 з яких впали в Газі.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.

Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.

This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u

— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021