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Факти / Світ
Дмитро Кудрявцев |

З сектора Газа за ніч випустили 200 ракет у бік Ізраїлю – ЦАХАЛ

Израиль - Сектор Газа

Бойовики терористичних організацій ХАМАС та “Ісламський джихад” за ніч випустили по Ізраїлю 200 ракет.

Як повідомляє прес-центр Армії оборони Ізраїлю, 100 з них були перехоплені системами ПРО Залізний купол, а ще 30 впали на території Палестинської автономії.

В результаті обстрілу в місті Беер-Шева були госпіталізовані з важкими травмами 19 осіб, ще 16 місцевих жителів отримали легкі поранення під час втечі в бомбосховищі.

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Крім того, одна з ракет потрапила в резервуар з пальним в порту Ашдод, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.

За даними ЦАХАЛ, за останній тиждень по території Ізраїлю було випущено 2300 ракет, 380 з яких впали в Газі.

У свою чергу Армія оборони Ізраїлю наносила удари по позиціях бойовиків ХАМАС і “Ісламського джихаду”.

У ніч на суботу було знищено пускові установки ракет дальньої дії, а також бази відразу декількох осередків обох терористичних організацій.

Обстріл Ізраїлю з Сирії

Напередодні в бік Ізраїлю було випущено три ракети з території Сирії.

Крім того, через 20 хвилин після обстрілу ЦАХАЛ припинив ще одну атаку.

Авіація Армії оборони країни знищила відразу три вогневі точки ХАМАСу.

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