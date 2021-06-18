Серия встреч Джо Байдена во время европейское турне оказалась очень продуктивной и существенной. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
— Это был очень продуктивный, существенный набор встреч на высшем уровне с реальными, ощутимыми результатами.
Салливан назвал пять основных достижений, полученных во время переговоров в Европе.
- Противодействие распространению коронавируса — Байден взял на себя обязательства предоставить вакцины 100 бедным странам во всем мире.
- Поиск общего мнения между демократическими странами в отношении Китая.
- Договоренности по ослаблению таможенных ограничений, в частности решение 16-летнего спора по авиакомпаниям Airbus и Boeing.
- Отстаивание прав и свобод людей в Китае, России и других странах.
- Вопрос об усилении кибербезопасности.
Европейское турне Байдена
Президент США Джо Байден провел серию встреч с международными партнерами. Он посетил саммиты НАТО, Большой семерки и Евросоюза.
Также в рамках турне состоялась встреча Байдена и Путина. Во время нее президент США отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также президенты обсудили отношения между странами и договорились вернуть отозванных послов.