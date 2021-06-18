Серия встреч Джо Байдена во время европейское турне оказалась очень продуктивной и существенной. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

— Это был очень продуктивный, существенный набор встреч на высшем уровне с реальными, ощутимыми результатами.

Салливан назвал пять основных достижений, полученных во время переговоров в Европе.

Противодействие распространению коронавируса — Байден взял на себя обязательства предоставить вакцины 100 бедным странам во всем мире.

Поиск общего мнения между демократическими странами в отношении Китая.

Договоренности по ослаблению таможенных ограничений, в частности решение 16-летнего спора по авиакомпаниям Airbus и Boeing.

Отстаивание прав и свобод людей в Китае, России и других странах.

Вопрос об усилении кибербезопасности.

Европейское турне Байдена

Президент США Джо Байден провел серию встреч с международными партнерами. Он посетил саммиты НАТО, Большой семерки и Евросоюза.

Также в рамках турне состоялась встреча Байдена и Путина. Во время нее президент США отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также президенты обсудили отношения между странами и договорились вернуть отозванных послов.