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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Белый дом назвал пять побед Байдена во время европейского турне

Белый дом назвал пять побед Байдена во время европейского турне

Серия встреч Джо Байдена во время европейское турне оказалась очень продуктивной и существенной. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

— Это был очень продуктивный, существенный набор встреч на высшем уровне с реальными, ощутимыми результатами.

Салливан назвал пять основных достижений, полученных во время переговоров в Европе.

  • Противодействие распространению коронавируса — Байден взял на себя обязательства предоставить вакцины 100 бедным странам во всем мире.
  • Поиск общего мнения между демократическими странами в отношении Китая.
  • Договоренности по ослаблению таможенных ограничений, в частности решение 16-летнего спора по авиакомпаниям Airbus и Boeing.
  • Отстаивание прав и свобод людей в Китае, России и других странах.
  • Вопрос об усилении кибербезопасности.

Европейское турне Байдена

Президент США Джо Байден провел серию встреч с международными партнерами. Он посетил саммиты НАТО, Большой семерки и Евросоюза.

Также в рамках турне состоялась встреча Байдена и Путина. Во время нее президент США отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также президенты обсудили отношения между странами и договорились вернуть отозванных послов.

Источник: White House

Фото: Dreamstime

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