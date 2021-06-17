Переговоры президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве длилась около трех часов и завершились отдельными пресс-конференциями двух лидеров стран.

Но создается впечатление, что прорыва не произошло, хотя Байден все же надеется улучшить отношения с Россией.

Мировое сообщество также не теряет надежды, что после саммита Путин наконец-то перестанет вести агрессивную политику.

Факты ICTV рассказывают о результатах встречи Байдена и Путина и каких сдвигов стоит ожидать от РФ и США в ближайшее время.

Предсказуемые переговоры

Еще перед началом саммита эксперты неоднократно говорили о том, что прорыва на переговорах Байдена и Путина ожидать не стоит. И пресс-конференции по итогам переговоров показали именно это.

Конечно, результаты встречи есть, но они не столь кардинальные, как кто-то мог ожидать. Обе стороны прекрасно понимали позицию друг друга и соответственно подготовились.

Байдену было важно очертить красные линии не только Соединенных Штатов, но и коллективного Запада, тогда как для Путина — отстаивать свои интересы. В частности, в тех позициях, с которыми США точно не соглашаются.

— Публичные summary (имею в виду брифинги президентов) только подтвердили разные позиции сторон, в частности на уровне поведения и изъяснения. Байден выглядел спокойнее, чем Путин, — пишет политолог Олеся Яхно.

Но сегодня отношения США и России на столь низком уровне, что любые сдвиги будут выглядеть очень важными, даже если речь, например, о совместных усилиях в противостоянии Ирану.

Однако и подобный прогресс политолог Алексей Якубин воспринимает весьма позитивно. Да, это нельзя назвать невероятным прорывом, но это самая глобальная встреча для американско-российских отношений за последние 20 лет.

— Главным достижением встречи было то, что Россия и США готовы поддерживать уважительную враждебность по отношению друг к другу. При этом они очертили свои интересы в разных сферах — по Китаю, ядерной безопасности и возвращению дипмиссий, — указывает Якубин.

Во время пресс-конференции Байден заявил, что теперь у Соединенных Штатов и России есть четкая база для того, чтобы выстраивать отношения. Важнейшим остается именно предсказуемость РФ.

Глава США должен прекрасно понимать, что “перевоспитать” Кремль не удастся — тот и дальше будет нарушать права человека, бороться с оппозицией и делать все, чтобы власть Путина не ставили под сомнение.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко заявил Фактам ICTV, что в целом положительно оценивает переговоры Байдена и Путина.

При этом он не уверен, что попытка перезагрузки отношений с Россией не завершится так же, как предыдущие инициативы демократов. Например, 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

— Благие намерения Байдена против циничных расчетов Путина. Обе стороны хотят договориться о снятии напряжения и стратегическом диалоге на будущее. В то же время они демонстрируют неуступчивость по целому ряду вопросов, — комментирует встречу Фесенко.

Без прорыва для Украины

Украину оба лидера на пресс-конференции упомянули опосредованно. Скорее всего, из-за того, что никаких договоренностей не удалось достичь — ни в вопросе завершения войны на Донбассе, ни в деоккупации Крыма.

Единственное, о чем договорились Байден и Путин — это содействие в выполнении Минских договоренностей.

Кроме того, глава США в очередной раз подтвердил, что полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Также он видит завершение войны на Донбассе только дипломатическим путем.

Для нашего государства важно, что Байден поднял этот вопрос на пресс-конференции даже несмотря на то, что его об этом не спрашивали. Такое решение главы США Фесенко оценивает весьма позитивно.

В общем отдельные выступления руководителей США и России свидетельствуют о том, что Украина стала одной из позиций, в которой не пришли к общему мнению. То есть Байден не пошел на уступки.

— Вопросы, где Байден продемонстрировал неуступчивость — права человека, в частности тема Навального и Украина… Думаю, что по Украине состоялся короткий принципиальный обмен мнениями. Было две главные темы — конфликт на Донбассе и Украина и НАТО. В обеих темах стороны заявили свои позиции. Поняли, что есть принципиальные разногласия, и ограничились обменом мнениями, — считает политолог.

Подготовка ко встрече с Зеленским

По мнению Якубина, еще очень показательной позицией для Украины были заявления о минском процессе и отсутствие упоминания Северного потока-2.

Вероятнее всего, Соединенные Штаты не будут мешать достройке российского газопровода Северный поток-2. Сейчас есть другие механизмы противостояния значительному влиянию РФ с помощью этой трубы. Например, длительная компенсация Украине, которая больше всех теряет от ее достройки.

А вот упоминание Минских договоренностей говорит о том, что США до сих пор остаются сторонниками дипломатического решения конфликта и, возможно, будут прилагать больше усилий для его реализации.

Если учесть, что в июле президент Украины Владимир Зеленский приедет с визитом в Белый дом, то не исключено, что вопрос урегулирования конфликта на Донбассе подняли на переговорах с Путиным для того, чтобы впоследствии согласовать его с главой Украины.

— Я не исключаю, что Байден может во время встречи с Зеленским донести, что нужно будет за полгода продемонстрировать какие-то сдвиги в минском процессе. Возможно, Госдепартамент США больше включится в него, — говорит Якубин.

Рассчитывать на новые форматы с участием американцев, по словам политолога, не стоит. Но США точно будут уделять больше внимания нормандскому и минскому процессам.

Надежды на прогресс

К улучшению отношений с Россией сейчас относятся очень осторожно, ведь Путин всегда играл на политической арене по собственным правилам.

И Байден прекрасно это понимает, потому и не спешит с выводами. По его мнению, до конца года Соединенные Штаты и весь мир увидят, “договорились ли с Россией о чем-то, или нет”.

— Это будет испытанием. Я не утверждаю, что президент Путин и я договорились, что мы будем делать такие вещи, и вдруг это сработает. Однако есть настоящая перспектива значительно улучшить отношения между нашими странами, — заявил глава США на пресс-конференции.

Действительно, об успехе саммита можно будет говорить только в том случае, если слова подкрепят действиями. Например, если Россия пойдет на уступки в определенных вопросах.

Но экс-посол США в Украине Джон Хербст в интервью Голосу Америки высказал мнение, что в течение последних недель Путин демонстрировал агрессию по отношению США — военными учениями и кибератаками — а ответа на это так и не последовало.

Так Путин якобы показывает, что он “жестче” Байдена, и может подать это так, будто США идут на уступки.

— Поэтому ключевой вопрос — не только что скажет Байден, а что сделает. Потому что гораздо важнее, чем то, что Байден говорил сегодня, будет то, пойдем ли мы на какие-то четкие шаги в ответ на кибератаки, — сказал Хербст.

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований Пента, шаги России в ближайшие месяцы должны показать, стремится ли она к реальному уменьшению градуса напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Сейчас же обе стороны лишь подтвердили стремление к стратегическому диалогу, то есть договорились договариваться в дальнейшем.

— Я думаю, что Байден имел в виду конкретные действия России. Это — учения на западных границах России, агрессивные действия России, в частности в отношении кораблей и самолетов НАТО, нарушения прав человека в РФ, кибератаки. Есть якобы стремление России к стратегическому диалогу, но что будет на практике? — рассуждает Фесенко.

По словам Якубина, следующие полгода станут испытательным сроком для России. И если США будут видеть положительные шаги со стороны РФ, то сделают все, чтобы закрепить прогресс.

— Ближайшие полгода будут своеобразным испытательным сроком по ряду договоренностей, которых они достигли. Они, по сути, согласовали ряд проектов, которые юридически подкрепят. Мне кажется, будет запущен своеобразный механизм контактных площадок между РФ и США по конкретным направлениям, о которых говорили Байден и Путин, — объясняет эксперт.

Успешность встречи в долгосрочной перспективе мы сможем увидеть только к концу года.

Если политика России за это время не изменится, то и последующие встречи вряд ли приведут к каким-то сдвигам.

Но если РФ начнет менять свои подходы к политике на международной арене, можно ожидать снижения градуса напряжения не только с Соединенными Штатами, но и другими государствами.