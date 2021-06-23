Организационный комитет Олимпийских игр в Токио запретил алкоголь в местах проведения. Решение аргументировали принятием мер для противодействия распространению коронавируса.

Алкогольные напитки как нельзя будет приобрести на местах, так и принести с собой. Кроме того, людей с температурой тела 37,5 °C и больше не будут допускать к просмотру соревнований.

— Следуя советам экспертов, оргкомитет решил запретить продажу и употребление алкогольных напитков на местах, чтобы предотвратить распространение инфекций, — сообщил президент Олимпийских игр в Токио Сейко Хашимото.

Также Хашимото добавил, что компания Asahi Breweries, что спонсирует мероприятие, согласилась с запретом. Asahi Breweries — один из ведущих производителей пива и безалкогольных напитков в Японии.

Также в случае возникновения чрезвычайной ситуации или других первоочередных мероприятий, связанных с противодействием распространению Covid-19, количество допустимых зрителей может сократиться.

Ранее организаторы Олимпиады в Токио рассматривали возможность разрешения на употребление алкоголя. В то же время возникали опасения, что под влиянием алкогольных напитков зрители будут игнорировать правила социальной дистанции.