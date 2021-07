На авиабазе Королевских ВВС Нидерландов Леэварден утром 1 июля бельгийский истребитель F-16 после запуска двигателя врезался в здание аэродрома. Пострадал один сотрудник базы.

Пилот при этом успел катапультироваться.

После запуска двигателя истребитель начал самопроизвольное движение. Затем самолет врезался в находящееся напротив строение.

ALERT Belgian Air Force F-16 fighter crashed into a building at Leeuwarden Air Base after pilot lost control on runway https://t.co/DUgaEVjCqo

— AIRLIVE (@airlivenet) July 1, 2021