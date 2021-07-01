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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В Нидерландах истребитель врезался в здание авиабазы после запуска двигателя

истребитель

На авиабазе Королевских ВВС Нидерландов Леэварден утром 1 июля бельгийский истребитель F-16 после запуска двигателя врезался в здание аэродрома. Пострадал один сотрудник базы.

Пилот при этом успел катапультироваться.

После запуска двигателя истребитель начал самопроизвольное движение. Затем самолет врезался в находящееся напротив строение.

Представители авиабазы заявили, что в результате инцидента не было ни пожара, ни взрыва.

Пострадал сотрудник, который в момент удара находился в здании. О его состоянии не сообщается. Также неизвестно, в каком состоянии находится пилот.

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Источник: Mirror

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