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Факти / Світ
Максим Зайченко |

У Нідерландах винищувач врізався в будівлю авіабази після запуску двигуна

истребитель

На авіабазі Королівських ВПС Нідерландів Леуварден вранці 1 липня бельгійський винищувач F-16 після запуску двигуна врізався в будівлю аеродрому. Постраждав один співробітник бази.

Пілот встиг катапультуватися. 

Після запуску двигуна винищувач почав мимовільний рух. Потім літак врізався у будівлю поруч. 

Представники авіабази заявили, що в результаті інциденту не було ні пожежі, ні вибуху.

Постраждав співробітник, який в момент удару перебував у будівлі. Про його стан не повідомляється. Також невідомо, в якому стані перебуває пілот. 

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Джерело: Mirror

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