На авіабазі Королівських ВПС Нідерландів Леуварден вранці 1 липня бельгійський винищувач F-16 після запуску двигуна врізався в будівлю аеродрому. Постраждав один співробітник бази.

Пілот встиг катапультуватися.

Після запуску двигуна винищувач почав мимовільний рух. Потім літак врізався у будівлю поруч.

