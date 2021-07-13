Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и других категорий работников. Для непривитых будут действовать ограничения.

Так, с августа в заведения и некоторые виды транспорта будут пускать только вакцинированных. Альтернативой может быть справка с отрицательным тестом на Covid-19.

Проверка выполнения этого требования начнется 15 сентября. Они будут включать административные наказания.

Глава государства объяснил такие меры ухудшением эпидемиологической ситуации.

Также с 21 июля мероприятия с участием более 50 человек смогут посетить только те люди, которые сделали прививку более 15 дней назад или те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус. Уже в августе это требование коснется ресторанов, баров, больниц, торговых центров, поездов и самолетов.

Законопроект об обязательной Covid-вакцинации совет министров рассмотрит 19 июля, сообщил Макрон.

Источник: Елисейский дворец