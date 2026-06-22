Лидеры пяти стран Европы встретятся в Берлине: будут говорить об Украине
- В Берлине 24 июня состоится саммит лидеров стран E5, участие в котором примут главы Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши.
- Главной целью этого оборонного объединения, созданного в 2024 году, является стандартизация вооружения, развитие европейского ОПК и координация финансовой помощи.
Саммит лидеров стран Е5 (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Польша) состоится в Берлине 24 июня.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Италии, в котором рассказали о планах премьер-министра Джорджи Мэлони на этот день.
Лидеры E5 встретятся в Берлине
– В среду, 24 июня 2026 года, днем премьер-министр Джорджия Мэлони примет участие во встрече лидеров E5 в Берлине, – говорится в сообщении.
Как сообщает Le Monde, встреча лидеров Великобритании, Италии, Германии, Польши и Франции будет посвящена поддержке Украины.
Однако неизвестно, примет ли участие в мероприятии президент Украины Владимир Зеленский.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц уже объявлял о предстоящей встрече лидеров государств E5 в Берлине, но не уточнял конкретную дату ее проведения.
Поскольку премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заявления об отставке все еще остается действующим руководителем правительства и продолжает выполнять свои обязанности, то он присоединится к этой встрече.
Основанная в 2024 году группа E5 охватывает пять ведущих государств Европы с наибольшим оборонным потенциалом и военными бюджетами.
Ключевые задачи группы – стандартизация оружия, совместное развитие ОПК и координация финансовой помощи. Первоначально этот формат работал на уровне руководителей оборонных ведомств, но со временем перерос во встречи лидеров стран.