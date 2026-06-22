Саммит лидеров стран Е5 (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Польша) состоится в Берлине 24 июня.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Италии, в котором рассказали о планах премьер-министра Джорджи Мэлони на этот день.

Лидеры E5 встретятся в Берлине

– В среду, 24 июня 2026 года, днем ​​премьер-министр Джорджия Мэлони примет участие во встрече лидеров E5 в Берлине, – говорится в сообщении.

Как сообщает Le Monde, встреча лидеров Великобритании, Италии, Германии, Польши и Франции будет посвящена поддержке Украины.

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Однако неизвестно, примет ли участие в мероприятии президент Украины Владимир Зеленский.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц уже объявлял о предстоящей встрече лидеров государств E5 в Берлине, но не уточнял конкретную дату ее проведения.

Поскольку премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заявления об отставке все еще остается действующим руководителем правительства и продолжает выполнять свои обязанности, то он присоединится к этой встрече.

Основанная в 2024 году группа E5 охватывает пять ведущих государств Европы с наибольшим оборонным потенциалом и военными бюджетами.

Ключевые задачи группы – стандартизация оружия, совместное развитие ОПК и координация финансовой помощи. Первоначально этот формат работал на уровне руководителей оборонных ведомств, но со временем перерос во встречи лидеров стран.

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