Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що країна вводить обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для медичного персоналу та інших категорій працівників. Для нещеплених діятимуть обмеження.

Так, з серпня до закладів і деяких видів транспорту пускатимуть тільки вакцинованих. Альтернативою може бути довідка з негативним тестом на Covid-19.

Перевірка виконання цієї вимоги розпочнеться 15 вересня. Вона включатиме адміністративні покарання.

Глава держави пояснив такі заходи погіршенням епідеміологічної ситуації.

Також з 21 липня заходи за участю понад 50 осіб зможуть відвідати тільки ті люди, які зробили щеплення понад 15 днів тому або ті, у кого є негативний тест на коронавірус. Вже в серпні ця вимога діятиме для ресторанів, барів, лікарень, торгових центрів, потягів і літаків.

Законопроект про обов’язкову Covid-вакцинацію рада міністрів розгляне 19 липня, повідомив Макрон.

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Джерело: Єлисейський палац