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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Франція вводить обов’язкову вакцинацію для певних категорій громадян

Вакцинация

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що країна вводить обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для медичного персоналу та інших категорій працівників. Для нещеплених діятимуть обмеження. 

Так, з серпня до закладів і деяких видів транспорту пускатимуть тільки вакцинованих. Альтернативою може бути довідка з негативним тестом на Covid-19.

Перевірка виконання цієї вимоги розпочнеться 15 вересня. Вона включатиме адміністративні покарання. 

Глава держави пояснив такі заходи погіршенням епідеміологічної ситуації.

Також з 21 липня заходи за участю понад 50 осіб зможуть відвідати тільки ті люди, які зробили щеплення понад 15 днів тому або ті, у кого є негативний тест на коронавірус. Вже в серпні ця вимога діятиме для ресторанів, барів, лікарень, торгових центрів, потягів і літаків.

Законопроект про обов’язкову Covid-вакцинацію рада міністрів розгляне 19 липня, повідомив Макрон.

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Джерело: Єлисейський палац

Фото: Depositphotos

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