Президент Франции Эммануэль Макрон стал героем мемов после визита в Французскую Полинезию.

Местные жители хотели выразить свое уважение политику, потому одарили его цветочными венками и бусами.

В результате на шее Макрона венков стало так много, что они даже закрывали лицо.

В социальных сетях это не оставили без внимания. Пользователи начали шутить и дорисовывать президенту Франции еще больше венков.

President Macron is turned into a human wreath during his official welcome to French Polynesia. pic.twitter.com/7q9fiULEUN

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) July 26, 2021