Дипломатические представители девяти стран опубликовали совместное заявление, где призвали противодействовать российскому газопроводу Северный поток-2.

Соответствующий документ в понедельник, 2 августа, появился на сайте Сената США.

Его подписали Сенатор США от штата Нью-Джерси и председатель Комитета Сената по иностранным делам Боб Менендес, а также дипломатические представители Украины, Польши, Великобритании, Литвы, Эстонии, Ирландии, Чехии и Латвии.

— Мы, председатели комитетов иностранных дел соответствующих национальных парламентов, продолжаем выступать против проекта газопровода Северный поток-2 и с сожалением отмечаем недавнее решение США и Германии по Северному потоку-2, которое предусматривает восстановление достройки газопровода.

Дипломаты отметили, что российский газопровод является геополитическим проектом. Благодаря ему Россия станет доминатом на энергетическом рынке, расширит свое влияние на Европу, а также будет угрожать безопасности Украины.

Представители девяти стран ожидают от Германии, что она уменьшит зависимость от российского газа и перейдет на зеленую энергетику.

Они также призвали разработать план вступления Украины в НАТО и Европейский Союз.

— Мы настаиваем на том, что любые дальнейшие соглашения по Северному потока -2 нуждаются в консультациях со всей трансатлантической семьей.

В июле США и Германия договорились о достройке газопровода. Страны пообещали помогать Украине и инвестировать в ее возобновляемую энергетику.

В частности, немецкие власти обязались принять меры, если РФ будет использовать газопровод в качестве оружия.

В Украине такую ​​новость восприняли негативно. Министерство иностранных дел инициировало консультации, а председатель парламента Дмитрий Разумков направил открытое письмо к спикеру Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с критикой газопровода.

Источник: Сенат США