США виводять військовий контингент з Афганістану, який перебував у країні майже 20 років. Повне виведення військ відбудеться до 31 серпня. Водночас вже зараз радикальне ісламістське угруповання Талібан послідовно захоплює стратегічні міста Афганістану. Таліби свого часу покривали лідера Аль-Каїди Усаму бен Ладена, а також правили країною з 1996 по 2001 рік.

Після терактів 11 вересня 2001 року в США, організованих Аль-Каїдою, американці пішли на інтервенцію в Афганістан. Вигнати талібів вийшло, але побудувати стійкий уряд за 20 років, схоже, не вдалося.

Чим загрожує Європі та світові зміна політичної ситуації в Афганістані, і як виведення американських військ може вплинути на Україну – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Погане або дуже погане рішення

Виведення військових США з Афганістану є вибором між поганим і дуже поганим рішенням, вважає політичний аналітик Олег Пономарь. Він зазначив, що нинішнє захоплення територій Афганістану талібами є підтвердженням того, що влада в країні так і не навчилася керувати самостійно.

– Це така історія, з якої немає хорошого виходу. Тобто доводиться вибирати між поганими рішеннями та дуже поганими. І тільки з цієї точки зору ми можемо дивитися на ситуацію, тому що Америка витратила 20 років на Афганістан, на підтримку проурядових сил. І близько $1 трлн. Але це не може бути вічно. Афганці повинні були навчитися за цей час правити самі. Однак вони не навчилися. Тому продовжувати це нескінченно немає ніякого сенсу. Тож Америка вирішила піти, – вважає політолог.

У липні американський президент Джо Байден заявив, що США завершують найтривалішу війну і не мають наміру відправляти до Афганістану ще одне покоління американців.

Тоді він зазначив, що Сполучені Штати досягли головної мети, ліквідувавши Аль-Каїду і її лідера Усаму бен Ладена, а також послабили терористичну загрозу.

Втім, як зазначає Пономарь, зусилля Америки зі встановлення миру і спокою в Афганістані посипалися, як картковий будиночок, після рішення вивести війська.

– Це погане рішення, але залишатися – це ще гірше рішення. Тому що країна не демонструє бажання вчитися демократії та свободі. Тобто щойно американці заявили, що вони виходять, все посипалося, як картковий будиночок. Талібан знову контролюватиме Афганістан, але в цьому немає нічого втішного, – сказав експерт.

Напередодні офіційна влада Афганістану підтвердила, що Талібан захопив Кандагар, яке є другим за чисельністю містом у країні.

Кандагар – вже 12-та за рахунком захоплена талібами провінція Афганістану із 34.

Чи буде ситуація в Афганістані загрозою для Європи

Політичні аналітики сходяться на думці, що передумов для загрози європейським країнам на даному етапі немає. Попри заяву міністра оборони Великої Британії про те, що Аль-Каїда може відродитися, політологи вважають нову хвилю терактів на Заході малоймовірною.

– Я не бачу поки ризику відновлення Аль-Каїди на цьому етапі. Сполучені Штати звідти й пішли, оскільки вони не бачать зараз такої загрози. Але є ризик того, що наростатиме напруга в самому Афганістані. Це буде відображатися на сусідніх країнах, а також може спровокувати кризу в Євразії щодо контрабанди наркотиків та біженців, – вважає експерт з питань міжнародної політики Олеся Яхно.

Такої ж думки дотримується Пономарь. Він зауважує, що талібам після можливого приходу до влади буде чим зайнятися.

– Я не думаю, що це буде загроза для Європи. І не бачу ніяких резонів, чому б вони робили теракти. Якщо вони захоплять владу, то у них буде чим зайнятися, – зазначив він.

Афганські проблеми для Росії та позитив для України

До рішення Вашингтона вивести війська з Афганістану в російському МЗС багаторазово закликали американців залишити цю країну. За повідомленнями ЗМІ, захоплені таліби під час допитів навіть зізнавалися, що РФ таємно пропонувала хабар бойовикам Талібану за навмисне вбивство американських військових в Афганістані.

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Російська пропаганда теж не відставала, наполегливо виступаючи за виведення американських військ з Афганістану.

Але всі ці потуги виявилися лише черговою спробою продемонструвати уявний геополітичний вплив Москви. Щойно США виконали мрію Москви та оголосили про виведення військ, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав це рішення передчасним і таким, що не залишає “навіть маленького шансу на нормалізацію обстановки”.

Причиною таких заяв, як вказує Пономарь, є прийдешні проблеми, які чекають на Росію. Зокрема, наркотрафік, нестабільність на кордонах і в країнах з орбіти впливу Москви.

– Це великий наркотрафік, який може стати проблемою Росії. Тому що вона хоче впливати та контролювати країни з орбіти впливу колишнього Радянського Союзу. І вона повинна посилювати там свої війська і свої бази. Я маю на увазі Узбекистан, Таджикистан тощо. Втім, це може бути навіть позитивним явищем для України, тому що Росія віддаватиме більше сил Азії, – зазначає експерт.

Політолог додав, що для України можлива вигода у тому, що зекономлені Америкою “афганські” гроші можуть піти на військову допомогу Києву.

Яхно називає ситуацію в Афганістані викликом для всього військового блоку ОДКБ на чолі з Росією. На її думку, наростання напруги в Центральній Азії свідчитиме про неефективність блоку. До слова, в ОДКБ входить Таджикистан, який межує з Афганістаном.

– Росія часто любить звинувачувати США у гегемонії у світі, але коли Сполучені Штати йдуть з Афганістану, то це створює нові виклики для самої Росії та країн, що розташовані в регіоні… За фактом зараз є виклик для Росії та країн ОДКБ, чи зможуть вони впоратися з конфліктом в Афганістані, який набирає обертів. І це дійсно виклик для, умовно кажучи, сфери впливу Росії у Центральній Азії. Якщо там наростатиме напруга, то це покаже неефективність ОДКБ, – підкреслює політичний експерт.

Нагадаємо, український персонал у складі місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну в період з 1 по 5 червня 2021 року. До складу місії НАТО в Афганістані входив 21 військовослужбовець ЗСУ.